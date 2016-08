Doro Pesch - Herz aus Stahl

Die Metal-Königin über aussagelose Wacken-Schlammbilder, loyale Fans, den Respekt harter Kerle und ihre lebenslange Liebe.

erschienen am 30.08.2016



Markneukirchen. Die Düsseldorfer Musikerin Dorothee Pesch ist die erfolgreichste deutsche Rocksängern: Als "Queen of Metal" hat die 52-Jährige, die seit 30 Jahren mit ihrem Soloprojekt Doro unterwegs ist, einen internationalen kulturellen Stellenwert, der dem von Accept oder den Scorpions kaum nachsteht. Am Samstag wird Pesch, die soeben die Doppel-DVD "Strong and Proud" zu diesem Jubiläum veröffentlicht hat, beim Reeveland-Festival im Vogtland auftreten. Tim Hofmann hat zuvor mit ihr gesprochen.

Freie Presse: Frau Pesch, gibt es eigentlich etwas Sexistischeres als Rockmusik?

Doro Pesch: Also, ich hab mich dort immer superpudelwohl gefühlt. Ich war mit den Größten auf Tour, mit Judas Priest, Motörhead, W.A.S.P. oder dem legendären Ronnie James Dio, und alle waren immer sehr respektvoll. Es war da nie ein Problem, Frau zu sein.

Warum wählt man in Heavy-Metal-Kreisen dann oft derlei optische und textliche Klischees?

Anfang der 80er habe ich mit meiner ersten Band ja einfach nur angefangen, weil ich die Musik so über alles geliebt habe. Dieser harte Stil, das war alles total neu, es gab keine Magazine, nicht mal Fanzines. Wir wussten auch gar nicht, dass wir Heavy Metal machen. Das kam einfach aus unserem Herzen, aus einer großen Lust und Freude. Erst ein paar Jahre später habe ich festgestellt, dass wir Teil einer neu entstandenen Metal-Szene sind und war glücklich damit. Dass ich eine Frau bin, wurde dann zu einer schönen Story für Musikjournalisten. Aber ich habe mich selbst immer nur als Musiker gesehen.

Wenn man Sie reden hört, kommt man kaum umhin, hinter Heavy Metal nichts als pure Freude zu vermuten ...

Deswegen nehme ich diese Musik ja auch so ernst und gebe alles dafür. Als ich 1983 noch in der Lehre war als Typografin, habe ich mit meiner Band Warlock die Chance bekommen, als Opener von Judas Priest auf Tour zu gehen. Da habe ich direkt den Job quittiert, und seitdem war allen klar, dass ich das kompromisslos mein Leben lang machen will.

Warlock ist aber auch im Streit zerbrochen, als es erste internationale Erfolge gab; Sie und Ihre Mitmusiker haben damals einige negative Klischees des Rock-Business durchmachen müssen. Hat Sie das nicht abgeschreckt?

Ja, aber so etwas gehört dazu, jeder im Kollegenkreis hat da seine Erfahrungen. Das passiert fast zwangsläufig aus dieser Mischung aus Euphorie und Naivität: Man liebt total, was man macht und denkt nur an die Musik, an die Fans, an das nächste Konzert. Und dann merkt man irgendwann, dass man sich plötzlich mitten im Musikgeschäft befindet, das ja ein Haifischbecken ist. Viele Leute wollen dort eben nicht nur, dass die Musik schön ist und die Musiker gut spielen. Als Warlock erfolgreich wurde, haben immer mehr Außenstehende reingeredet.

Indem man versucht hat, Sie mehr in die Balladen-Richtung zu drücken? Das legendäre zweite Warlock-Album "Hellbound" war 1985 ja sehr hart, Ihr Gesangsstil galt selbst nach damaligen Männer-Maßstäben als sehr rau und derb ...

Ja, plötzlich haben alle gesagt, es muss was fürs Radio her, und das geht mit harten Gitarren nunmal nicht so einfach. Was ich ja nicht prinzipiell ablehne, weil ich Balladen auch wirklich sehr liebe. Wir hatten seit der ersten Platte immer welche dabei, das gehört dazu. Aber wir wollten auch nie kommerziell werden, deshalb wurden da harte Kämpfe ausgetragen. Denn man kann einen Song nie übers Knie brechen und auf Bestellung eine Single schreiben. Ein Stück muss aus einem rauskommen, es muss unbedingt echt und ehrlich sein.

"Echt und ehrlich" gehört zum Grund-Selbstverständnis einer jeden Metal-Band. Dabei wirkt für Außenstehende doch nichts künstlicher als ein Heavy-Metal-Konzert mit all seinen Klischees. Wie sehr muss man "Eingeweihter" sein, um diese "Echtheit" nachvollziehen zu können?

Man muss den Metal in gewisser Weise leben, muss wissen, wie die Leute ticken, und vielleicht geht das wirklich nur, indem man selbst Blut leckt. Metal ist mehr als Musik, es ist eine Lebenseinstellung mit grandiosem Zusammenhalt, tiefer Verbindung und familiärem Gefühl. Die Metaller haben das größte Herz, das ich mir denken kann, da spielt Freundlichkeit und Zusammenhalt eine riesige Rolle. Von außen sieht das anders aus, weil man ja auch als Outlaw dastehen will, daraus zieht man den Genuss. Die Klischees sind da eher ein Hilfsmittel, um sich abzugrenzen, wenn Wacken im Fernsehen läuft und breit akzeptiert ist.

Die Bilder von den Bekloppten im Schlamm zeigen also das Wesen des Metals gar nicht?

Nein. Der Hochgenuss, der Zusammenhalt kommt dabei einfach nicht rüber. Dort herrscht vor allem pure Lebenslust, die Bildern sehen dagegen immer skurril aus. Ich war mindestens 15-mal in Wacken, auch früher, als nur 2000 Leute dort waren. Egal, wie groß das jetzt ist: Das Geheimnis besteht darin, dass das Festival von echten Metalfans aus tiefer Begeisterung erfunden wurde. Und Metaller sind unglaublich loyal, ich habe noch Fans der ersten Stunde dabei. Wo gibt's denn sowas im Pop?

Haben Sie deshalb immer noch so starkes Lampenfieber, wie Sie es auf der neuen DVD schildern?

Oh ja, und das wird sicher auch beim Reeveland so sein. Ein Konzert ist wie ein Bungee-Sprung: Vorher flattern die Nerven, aber wenn man gesprungen ist, ist man wie im Rausch. Mit der Größe des Gigs hat das nix zu tun, denn jeder könnte ja der letzte sein, ist aber ja auch der erste, der vor einem liegt. Klar hat man bei längeren Tourneen etwas Routine, aber die schützt nicht. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Akustik-Gig in Hamburg, vor ein paar Hundert Leuten - und kurz davor wurde mein Gitarrist, ein abgeklärter Musiker mit 20 Jahren Erfahrung, plötzlich leichenblass. Seine Hände zitterten und er meinte: "Ich kann jetzt nicht spielen!"

Für solche Fälle haben Sie aber doch sicher ein paar Profi-Tricks auf Lager?

Just do it! Man muss einfach rausgehen und es machen, wie ein Sprung von einem Zehn-Meter-Turm. Es geht vielen Kollegen so, mit am schlimmsten habe ich es bei Ozzy Osbourne erlebt, als wir mit ihm auf Tour waren. Das hat mich ein wenig getröstet, dass es bei ihm sogar noch schlimmer war als bei mir. Aber das geht immer mit der ersten Note weg!