10.000 Euro Belohnung für Hinweise zum Brandanschlag auf Leipziger Arbeitsagentur

erschienen am 17.01.2017



Leipzig. Die Polizei in Leipzig setzte im Fall des Brandanschlags auf die Arbeitsagentur an der Leipziger Georg-Schumann-Straße eine Belohnung von 10.000 Euro aus. Unbekannte schlugen in der Silvesternacht gegen 0.20 Uhr mehrere Fenster am Gebäude der Arbeitsagentur ein und zündeten Büros mittels Brandsätzen an, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden beziffert sich mit 250.000 Euro.

Zeugen sahen in Tatortnähe eine Gruppe Fahrradfahrer, hieß es weiter. Diese soll dunkel bekleidet und vermummt gewesen sein. Die Gruppe kam aus Richtung Glesiener Straße/S-Bahn-Brücke und fuhr in die Parkanlage zwischen den Gebäuden der Arbeitsagentur und der Deutschen Rentenversicherung. Kurz darauf wurde sie im Bereich Faradaystraße mit Fahrtrichtung Georg-Schumann-Straße gesichtet. Hier verlor sich die weitere Fahrstrecke.

Wer Hinweise hat, die die Straftat aufklären oder die Täter überführen können, kann sich bei der Leipziger Polizei unter Telefon 0341 966 46666 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (fp)