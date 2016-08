A4: Drei UnfÃ¤lle, fÃ¼nf Verletzte, 15 kaputte Autos

A4: Drei Unfälle, fünf Verletzte, 15 kaputte Autos

erschienen am 31.08.2016



Siebenlehn. Bei drei Unfällen auf der A4 zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Nossen sind am Mittwoch fünf Menschen zum Teil schwer verletzt und 15 Autos beschädigt worden. Nach einer Kollision in Richtung Dresden war es im Rückstau zu zwei Folgeunfällen gekommen. Als ein BMW in das Stauende fuhr, demolierte er sieben weitere Fahrzeuge. Zwei der fünf Schwerverletzten wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war in Richtung Dreieck Nossen drei Stunden gesperrt. (fp)