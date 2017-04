AfD um Geschlossenheit bemüht - Kandidatenkür für Bundestagswahl

Die Personalquerelen in der AfD sollen ein Ende haben. Darin ist sich die sonst nicht sonderlich homogene Basis der Alternative für Deutschland einig. Selbst Blumen werden zur Versöhnung gereicht.

erschienen am 01.04.2017



Weinböhla (dpa/sn) - Die AfD in Sachsen bemüht sich nach den Querelen der vergangenen Wochen um Harmonie. Auf dem Parteitag in Weinböhla riefen am Samstag mehrere Mitglieder zur Geschlossenheit in den eigenen Reihen auf. «Grabenkämpfe und Egomanie» bestimmten das Bild der Partei seit Anfang 2017, sagte etwa die Polizistin Verena Hartmann aus der Sächsischen Schweiz, die auf Platz 9 der Landesliste für die Bundestagswahl kam. «Aktuell ist der größte Feind der AfD die AfD selbst.»

Der vogtländische Kommunalpolitiker Ulrich Lupart hielt die Parteiführung auch in Sachsen durch Debatten in großem Maße beschädigt. Wenn es keine Kehrtwende in der Partei gebe, sehe er für die Bundestagswahl am 24. September schwarz. Lupart vertrat die Auffassung, dass die AfD mit Hilfe der Medien «von außen kaputt gemacht werden» soll. Ohnehin gab es für Medienschelte besonders viel Beifall von den rund 260 Delegierten.

Zu Beginn des Parteitages hatte der Kreisverband Dresden Parteichefin Frauke Petry als Geste der Versöhnung einen Blumenstrauß überreicht. Noch vor einer Woche war sie auch von den Dresdnern heftig attackiert worden. Mit einem Interview hatte Petry am Freitag Spekulationen um einen Rückzug aus der Politik ausgelöst. «Weder die Politik noch die AfD sind für mich alternativlos», sagte die Bundeschefin der AfD dem Berliner «Tagesspiegel».

Am Samstag mochte sie sich mit keinem Wort zu dem Interview äußern. Petry verließ am zeitigen Nachmittag den Parteitag und wollte wegen anderer Termine auch am Sonntag nicht teilnehmen. In der Sachsen-AfD ist sie Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Norbert Mayer, der vor einer Woche für Platz 1 der Landesliste gegen Petry angetreten war, entschuldigte sich vor den Delegierten bei der Parteichefin für seine zuvor geäußerte Kritik.

Nach der Wahl von 20 Kandidaten für den Bundestag sollten später auch noch Delegierte für den AfD-Bundesparteitag bestimmt werden. Generalsekretär Uwe Wurlitzer rechnete erst am Sonntag mit einer Fortsetzung der inhaltlichen Diskussion. Die sächsische AfD hat am Wochenende auch Debatten über das Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer Landeschef Björn Höcke und ihr Verhältnis zur fremden- und islamfeindlichen Pegida auf dem Programm.

Der AfD-Bundesvorstand hatte nach der heftig kritisierten Rede Höckes im Januar in Dresden - bei der er das Holocaust-Gedenken kritisiert und eine «erinnerungspolitische Wende um 180 Grad» gefordert hatte - ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn angestrengt. Wurlitzer verwies darauf, dass der Parteitag in Weinböhla keinerlei satzungsrechtliche Befugnis in diesem Fall besitze.

Auch aus Thüringen kam am Samstag ein Ruf zur Einheit. Auf einem Landesparteitag in Berlstedt (Kreis Weimarer Land) warnte Höcke die AfD vor einer Spaltung. «Es ist klar, dass nichts einer Partei mehr schadet mit Blick auf ihren Wahlerfolg als innere Zerrissenheit.» In der Parteispitze auf Bundesebene werde sehr viel über Personen geredet. «Es wird sehr viel Energie investiert in persönliche Befindlichkeiten», erklärte Höcke ohne Namen zu nennen. Petry hatte sich in der Vergangenheit mehrfach von ihm distanziert.