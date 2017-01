Betrug mit Geschenkkarten: Verkäuferinnen fallen auf neue Masche herein

erschienen am 17.01.2017



Freiberg/Aue. Mit einer neuen Masche haben Betrüger in Aue und Freiberg am Wochenende Erfolg gehabt und einen Schaden von etwa 2000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter in zwei Einkaufsmärkten angerufen und angegeben, von der Abteilung "Geschenkkarten" der jeweiligen Marktzentralen zu sein. Sie fragten die Verkäuferinnen nach den PIN-Codes für mehrere I-Tunes- und Steam-Karten, da diese angeblich demnächst ablaufen würden und entwertet werden müssten.

Beide Verkäuferinnen übermittelten am Telefon die PIN-Codes für insgesamt 50 Geschenk- und Wertkarten. Erst als sich die Frauen in ihren Marktzentralen rückversichern wollten, fiel der Schwindel auf. (fp)