Bislang stÃ¤rkstes Erdbeben dieses Jahres in Deutschland nahe Werdau gemessen

Bislang stärkstes Erdbeben dieses Jahres in Deutschland nahe Werdau gemessen

erschienen am 03.09.2016



Werdau. Das bislang stärkste Erdbeben in Deutschland in diesem Jahr hat am Samstagfrüh die Region südwestlich von Werdau erschüttert. Messungen des Geophysikalischen Observatoriums Collm Collm ergaben einen Wert von 2,9. Die Erde bebte kurz nach Mitternacht, der Herd lag in rund 14 Kilometern Tiefe. In der Nacht folgten zwei Nachbeben. Bereits am 14. August hatte bei Falkenstein die Erde gebet. Der Erdstoß hatte damals eine Stärke von 2,4, der Herd lag in etwa neun Kilometern Tiefe.

In der Region rund um das Vogtland finden immer wieder sogenannten Schwarmbeben statt, bei der Spannungen in der Erdkruste abgebaut werden. Nach Angaben des Seismologen Siegfried Wendt vom Geophysikalischen Observatorium Collm treten in Deutschland etwa alle drei Jahre Beben mit einer Stärke von 3 auf der Richterskala auf. (fp)