Bundesrat will Gema-Gebühr für Vereine kippen

13.05.2017

Starker Anstieg der Masernfälle in diesem Jahr

Zwickau/Chemnitz. In den ersten vier Monaten des Jahres sind bundesweit 539 Menschen an Masern erkrankt. Dies sind nach Informationen des Robert-Koch-Institutes schon jetzt 214 Fälle mehr als im gesamten vergangenen Jahr. In Sachsen sind in diesem Jahr bislang 68 Fälle aufgetreten. Ein Schwerpunkt ist aktuell der Raum Zwickau und Mittelsachsen. weiterlesen