DÃ¶litzsch: Auto schleift Motorradfahrer mit sich - 42-JÃ¤hriger stirbt

Dölitzsch: Auto schleift Motorradfahrer mit sich - 42-Jähriger stirbt

erschienen am 17.10.2016



Dölitzsch. Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der Bundesstraße 175 Richtung Rochlitz im Narsdorfer Ortsteil Dölitzsch (Landkreis Leipzig) in ein entgegenkommendes Auto gekracht und gestorben. Wie die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mitteilte, überholte der 42 Jahre alte Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden Opel, der gerade nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dabei touchierte er das Heck des Wagens und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen krachte in den 42-Jährigen und schleifte ihn noch einige Meter mit sich. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des BMW wurde nach ersten Informationen leicht verletzt. Der Fahrer des Opels sowie ein zweiter Motorradfahrer, der mit dem 42-Jährigen unterwegs gewesen war, erlitten offenbar einen Schock.

Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei. Im Einsatz waren etwa 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Narsdorf, Geithain und Rathendorf. Die B175 blieb mehr als vier Stunden gesperrt. (dpa/fp)