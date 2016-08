Dresdner Richter rÃ¼tteln an sÃ¤chsischer Bildungsempfehlung

Dresdner Richter rütteln an sächsischer Bildungsempfehlung

Ob es nach der 4. Klasse auf das Gymnasium oder die Oberschule geht, entscheidet der Notendurchschnitt. Ein Verwaltungsgericht hat geurteilt, dass das allein nicht ausreicht.

erschienen am 29.08.2016



Dresden. Der Zugang zu weiterführenden Schulen nach der 4. Klasse muss in Sachsen möglicherweise gesetzlich neu geregelt werden. Das geht aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden hervor. Demnach sehen die Richter für die Bildungsempfehlung keine ausreichende gesetzliche Grundlage, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte.

Das Gericht hatte in einem Eilverfahren Eltern Recht gegeben, die die Bildungsempfehlung ihrer Tochter angefochten hatten. Das Mädchen hatte keine Empfehlung für das Gymnasium erhalten, weil es den geforderten Notendurchschnitt von 2,0 in Mathematik, Deutsch und Sachkunde knapp verfehlt hatte. Das Mädchen könne deswegen aber nicht als ungeeignet für den Besuch des Gymnasiums angesehen werden, so die Richter. Die Funktionsfähigkeit des Gymnasiums werde durch sie nicht beeinträchtigt.

Das Gericht berief sich zudem auf das sächsische Schulgesetz. Darin heißt es, dass die Eltern auf Empfehlung der Schule über den Bildungsweg nach der Grundschule entscheiden. Das bedeute aber auch, dass das Parlament präzise Zugangsregelungen formulieren müsse. Bisher seien die Kriterien abhängig gewesen von der jeweiligen politischen Regierungsmehrheit, so der Gerichtssprecher. So wurde etwa der Notendurchschnitt bereits von 2,0 auf 2,5 und nun auf aktuell wieder 2,0 geändert. Dabei kann eine Note 3 durch eine 1 in einem anderen Fach ausgeglichen werden. Die Frage der Eignung müsse der Gesetzgeber daher festlegen und näher definieren.

Die Linke sieht durch den Beschluss das Elternrecht gestärkt. Die Regierungskoalition könnte nun in ihrer Schulgesetznovelle für eine "präzise Zugangsregelung" zum Gymnasium sorgen, wie sie vom Gericht gefordert werde.

Der Landeselternrat Sachsen (LER) fordert als Konsequenzen aus dem Urteil ein längeres gemeinsames Lernen und eine Aufwertung der Oberschule, die heute das Stigma einer "Resteschule" trage. "Grundsätzlich halten wir den Notendurchschnitt von 2,0 für richtig", sagte der LER-Vorsitzende Peter Lorenz. Nur wenn Kinder die nötigen Voraussetzungen mitbrächten, könne man sie ruhigen Gewissens aufs Gymnasium schicken. Am Ende müssten aber die Eltern entscheiden, nicht die Bildungsagentur. Schließlich handele es sich um eine Empfehlung. Generell sei jedoch fragwürdig, ob im Alter von zehn Jahren hier bereits die Weichen gestellt werden sollten. "Wir sagen: Das ist zu früh." Der Landeselternrat plädiert für gemeinsames Lernen mindestens bis Klasse 6.

Die Bildungsagentur legte gegen den Beschluss der Dresdner Richter Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen ein. Diese liege vor, so ein Gerichtssprecher. Das Kultusministerium wollte sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. Erst auf Grundlage einer OVG-Entscheidung könne man Konsequenzen ziehen. (dpa/oha)