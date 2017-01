Fragen und Antworten: Was hat die Polizei im Fall al-Bakr falsch gemacht?

Die Landau-Kommission sieht eine Fehlerkette beim Einsatz in Chemnitz - Minister kündigen Konsequenzen an

erschienen am 24.01.2017



Dresden. Die von der Staatsregierung eingesetzte Landau-Kommission sollte untersuchen, welche Fehler im Fall al-Bakr passiert sind. Nun hat sie ihre Ergebnisse vorgelegt. "Freie Presse"-Redakteur Tino Moritz beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wo hat die Fehlerkette begonnen, die zum gescheiterten Zugriff von Dschabir al-Bakr am 8. Oktober in Chemnitz führte?

Den Verfassungsschützern attestiert die Kommission "gute Arbeit". Nach "Informationen befreundeter Dienste" sei es Bundes- und Landesamt gelungen, den Verdächtigen zu identifizieren und in Chemnitz zu lokalisieren. Dann aber verzichtete das Bundeskriminalamt darauf, den Fall zu übernehmen, obwohl dies durch seine Kompetenzen bei Terrorlagen zweckmäßig gewesen wäre und ein sächsischer Verfassungsschützer vor "personellen Problemen" der Polizei im Freistaat gewarnt hatte. Dieser Hinweis sei "bedauerlicherweise nicht berücksichtigt" worden.

War die Polizei unterbesetzt?

Zumindest in der Einsatzführung. "Die sächsische Polizei hat in einem ganz erheblichen Umfang Fehler gemacht", sagt Kommissionschef Herbert Landau. So habe das Landeskriminalamt den Fall übernommen, obwohl die Polizeidirektion Chemnitz personell viel besser gerüstet gewesen wäre. "Durchgängig bestand kein funktionsfähiger Führungsstab", rügt Landau. Diese müssten aus 30 bis 40 Leuten bestehen, die LKA-"Führungsgruppe" habe jedoch nur wenige Beamte umfasst. Ein Grund dafür sei gewesen, dass der LKA-Polizeiführer die Lage falsch eingeschätzt habe: Er ging von der Festnahme eines Gewalttäters aus, nicht von einem unmittelbar bevorstehenden Sprengstoffanschlag.

Wie kann das sein, wenn die Vorarbeit der Verfassungsschützer doch angeblich so brillant war?

Die "grobe Fehleinschätzung" des LKA-Manns können sich die Experten aufgrund der aus ihrer Sicht eindeutigen Gefährdungslage nicht erklären. Dadurch seien auch schriftliche Befehle unterblieben, zudem waren die Zuständigkeiten unklar: So sei der Führer des Spezialeinsatzkommandos (SEK) davon ausgegangen, nur für das SEK zuständig zu sein, obwohl ihm auch die Leitung des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) oblag. Weil es keinen Kommunikationsplan gab, kam es zu "Missverständnissen und Informationsdefiziten" der Spezialkräfte. Die Kommission kritisiert auch, dass die arabische Übersetzung des Fahndungsaufrufs erst 28 Stunden, nachdem sie der Polizei empfohlen worden war, auf ihrer Internetseite veröffentlicht wurde.

Woran scheiterte der Zugriff?

Laut Kommission hat eine MEK-Beamtin al-Bakr am Morgen des 8. Oktober beim Verlassen des Hauses in der Straße Usti nad Labem in Chemnitz "eindeutig identifiziert". Über MEK-Kanäle sei dies weitergemeldet worden, aber das "kam nicht bei den Zugriffskräften des SEK an", sagt Kommissionsmitglied und Ex-Polizeiinspekteur Jürgen Jakobs. Als auch SEK-Beamte al-Bakr sahen, mussten sie ihn erst identifizieren und sich durch Rücksprache vergewissern, dass sie ihn festnehmen sollen. Doch dann war es zu spät. Auch ein Warnschuss nützte nichts, al-Bakr gelang die Flucht.

Warum wurde dennoch das Haus in der Straße Usti nad Labem evakuiert?

Der Polizeiführer ging nach Angaben der Kommission davon aus, dass al-Bakr zurück ins Haus gegangen ist. Deshalb gab es zunächst keine Fahndung an Bahnhöfen. Zur Sicherheit wurde das Haus komplett evakuiert. In der Wohnung lagerten 1,5 Kilo hochexplosiver Sprengstoff.

Hätte der Suizid in der JVA Leipzig verhindert werden können?

Die Kommission entlastet die Psychologin, die al-Bakr nur für "mäßig" suizidgefährdet gehalten hatte. Dies sei nachvollziehbar. Es sei nicht einmal klar, ob al-Bakr die Steckdose in seiner Zelle manipuliert hatte oder einer seiner Vorgänger. Gleichwohl sah sie eine Unsicherheit des Personals, dem es an Erfahrung mit potenziellen IS-Attentätern mangele. Weil die Angst vor Angriffen auf Mitgefangene oder Bedienstete überwog, wurde in der JVA gegen Weisungen verstoßen.

Welche Konsequenzen folgen?

Die Kommission empfiehlt mehr Personal für Justiz und Polizei und dabei die verstärkte Einstellung von Deutschen mit Migrationshintergrund sowie von muslimischen Gefängnisseelsorgern. Zudem schlägt sie die Anwendung eines schon in Österreich genutzten Video-Dolmetsch-Systems für Gefangene vor.