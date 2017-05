Männertag: Mehr als 100 Polizeieinsätze im Raum Chemnitz und Zwickau

erschienen am 26.05.2017



Chemnitz. Die Polizei im Raum Chemnitz und Zwickau hatte zum Männertag wieder reichlich zu tun. Insgesamt wurden für den Raum Chemnitz 61 Einsätze registriert - das sind acht weniger als im Vorjahr. In 31 Fällen musste dieses Mal Anzeigen aufgenommen werden. Die Polizei in Zwickau zählte 50 Vorfälle für Donnerstag. Die überwiegende Zahl der Einsätze lag in den Nachmittags- und Abendstunden. "Der Alkoholpegel mancher Beteiligter hatte das Seine dazu beigetragen", hieß es seitens der Polizei aus Chemnitz. So musste fünfmal Personen geholfen werden, die sich wegen eines zu hohen Alkoholpegels nicht mehr selbst helfen konnten.

Die Polizei verzeichnete überwiegend Rohheitsdelikte und Sachbeschädigungen. Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen im Chemnitzer Stadtteil Schloßberg wurden zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren leicht verletzt. Anwohner an der Ludwigstraße wurden gegen 17 Uhr auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Es konnten vier Tatverdächtige gestellt werden. Zwei Stunden später wurden Beamte an die Bergstraße/Hartmannstraße im Chemnitzer Zentrum gerufen. Eine Bierflasche traf einen 25-Jährigen am Kopf. Zuvor war der junge Mann mit einem Bekannten in Höhe der Schloßteichinsel unterwegs gewesen, als ein Unbekannter die beiden ansprach und sie verfolgte. Weil die Männer nicht reagierten, wurde der Unbekannte ungehalten. Die Flasche landete schließlich in der Tür eines vorbeifahrenden Busses. Eine weitere Schlägerei gab es am späten Abend in Flöha. Nach Polizeiangaben wurden mindestens vier Personen leicht verletzt. Die Beteiligten waren teilweise alkoholisiert, zwischen 18 und 49 Jahre alt und erhielten einen Platzverweis. Eine Anwohnerin hatte die Auseinandersetzung gegen 22 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert.

Einen Fall von Sachbeschädigungen gab es beispielsweise im Chemnitzer Stadtteil Kleinolbersdorf-Altenhain. Mehrere Jugendliche, die Warnwesten trugen, waren gegen 18 Uhr auf der Altenhainer Dorfstraße in Richtung B 174 unterwegs, rissen Leitpfosten heraus und warfen diese auf eine Weide. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 200 Euro. In Neukirchen im Chemnitzer Umland ereignete sich ein ähnlicher Fall: Ein unbekanntes Trio soll gegen 13.45 Uhr Baustellenampeln zwischen dem Kreisverkehr und Neukirchen verdreht und umgeworfen sowie Leitpfosten herausgerissen haben. An der Zwoschwitzer Straße im Plauener Ortsteil Kauschwitz trafen Beamte zwei 19-Jährige. Diese befanden sich mit Benzinkanister und Leitpfosten unter dem Arm auf Männertagstour. Im Chemnitzer Ortsteil Rabenstein erwischten Polizisten am Nachmittag einen 17-Jährigen, der ein Chemnitzer Ortsschild unerlaubt bei sich trug. Vorausgegangen war der Anruf eines Zeugen, der gegen 15.30 Uhr an der Kreisigstraße/Röhrsdorfer Straße zehn bis zwölf Personen sah. Einige von ihnen sollen sich immer wieder auf die Straße gelegt haben.

Zum Männertag nahm die Polizei in Chemnitz einen Sexualdelikt auf. Ein 44-Jähriger soll am Nachmittag am Lugauer Bahnhof ein Mädchen sexuell belästigt sowie einen jungen Mann mit einer Bierflasche angegriffen haben.

Die Chemnitzer Polizisten mussten auch wegen vier Bränden ausrücken, darunter wegen eines angezündeten Bootes im Lichtenauer Ortsteil Oberlichtenau. Unbekannte überstiegen die Umfriedung eines Rückhaltebeckens an der Sachsenstraße und entfachten ein Feuer in einem Boot auf dem Teich. Das Boot brannte komplett aus. Der Sachschaden beträgt 50.000 Euro.

Zudem blieben Unfälle nicht aus. So nahm ein Männertagsausflug mit einem Traktor für sechs Männer ein schlimmes Ende: Auf dem Seiffener Weg bei Heidersdorf krachten sie gegen 10.30 Uhr mit einem Traktor gegen einen Baum. Die Folge: ein Schwerverletzter und fünf Leichtverletzte. (fp)