Nach Gemkow-Anschlag: Mutmaßlicher Täter aus rechter Szene

Wie erhalten Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft?

Tomicek

Welche Voraussetzungen sind nötig, damit Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können? Gibt es eine Begrenzung der Anzahl von Staatsbürgerschaften? Was ist überhaupt der Sinn von mehreren Staatsangehörigkeiten? Kann dies nicht zu Vorteilen bei Wahlen führen? Beispiel: Ein italienischer Staatsbürger, der auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, kann bei der Wahl des Europaparlamentes in Italien und in Deutschland seine Stimme abgeben. (Die Fragen stellte Winfrid Hilpert aus Zwickau.)