Nackte Frau im HundefÃ¤nger entdeckt

Nackte Frau im Hundefänger entdeckt

erschienen am 29.09.2016



Leipzig. Nach Sex auf der Ladefläche eines Hundefängers hat ein betrunkener 26-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag in Rötha in einer Tankstelle vor der Polizei reißaus zu nehmen versucht. Der Mann war schnell im Tankshop verschwunden, als er Polizisten sah. Die Beamten - stutzig geworden - kontrollierten den Mann und bemerkten seine "Fahne". Nun wurde das Auto des Mannes inspiziert. Und siehe da: Auf der Ladefläche lag zwischen zahlreichen Decken, Schuhen und Bauutensilien eine nackte Frau. Auch sie war betrunken.

Beide erklärten, sich nach reichlich Alkohol auf der Ladefläche geliebt zu haben. Dies habe jedoch hungrig gemacht, so die Polizei. Deshalb fuhren sie zur Tankstelle. Wie es im Bericht der Polizei weiter heißt, konnten sie den Rest der Nacht nicht gemeinsam verbringen. Der 26-Jährige musste mit aufs Polizeirevier zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr - im Straßenverkehr. (fp)