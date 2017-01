Sachsen bibbert: Rekordwerte sind aber noch weit entfernt

Von Morgenfrische kann dieser Tage keine Rede mehr sein. Wer Haus oder Wohnung verlässt, muss erst einmal einen kleinen Kälteschock überstehen. Dabei sind die Temperaturen noch vergleichsweise moderat.

erschienen am 06.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Väterchen Frost hat Sachsen die bislang kälteste Nacht des Winters beschert. Den Rekord hielt am Freitagmorgen die Ortschaft Garsebach bei Meißen mit -17,7 Grad Celsius, teilte der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mit. Auf Sachsens höchster Erhebung, dem 1215 Meter hohen Fichtelberg, lag die Temperatur bei -14,7 Grad. Auch andernorts wurden zweistellige Minuswerte registriert. Noch kälter als in Sachsen war es beispielsweise im Thüringer Wald, wo die Meteorologen in Veilsdorf -20,4 Grand feststellten. "Es war die erste richtig eisige Nacht dieses Winters", sagte Meteorologin Anja Juckeland auf Anfrage.



Nach den Prognosen soll es in der kommenden Nacht mancherorts noch etwas "knackiger" werden. Nach Angaben von Juckeland sind solche Temperaturen für den Januar aber nicht ungewöhnlich. Ein Blick in die Wetteraufzeichnungen zeigt, dass es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen um diese Zeit schon frostiger war.



In Sachsen stammt der Rekordwert von -28,6 Grad vom 14. Januar 1987 aus Oschatz. In Harzgerode in Sachsen-Anhalt waren es am gleichen Tag -28,2 Grad. Ohnehin hatte es der Januar 1987 in sich. Damals kam es in der DDR vielerorts zu Stromausfällen. Die Energieversorgung brach ein, auch im Verkehr gab es erhebliche Behinderungen.



30 Jahre später scheint man besser vorbereitet. In Dresden begann der Winterdienst seine erste Schicht eine Stunde früher als sonst, um den Berufsverkehr abzusichern. Bereits um 3.00 Uhr waren die Mitarbeiter in voller Besetzung in Einsatz - immerhin 52 Leute mit 45 Fahrzeugen. Vor allem in Höhenlagen, auf Buslinien, Gefällestrecken und Brücken kamen sie zum Einsatz.



"Der Verkehr rollt. Es gibt derzeit keine Störungen", meldete die Stadt am Vormittag. Auch in Annaberg-Buchholz rückte der Winterdienst schon drei Stunden nach Mitternacht aus. In der Erzgebirgsstadt sind 25 Fahrzeuge im Einsatz. An diesem Samstag soll damit begonnen werden, Schneemengen wegzufräsen.