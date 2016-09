Schienenersatzverkehr zwischen Freiberg und Oederan

erschienen am 29.09.2016



Leipzig. Wegen Bauarbeiten kommt es bis 12. Oktober zu Fahrplanabweichungen bei der Mitteldeutschen Regiobahn. Betroffen sind die Linien Dresden - Chemnitz - Zwickau - Hof sowie Hof - Zwickau - Chemnitz - Dresden. Zwischen Freiberg und Oederan gilt Schienenersatzverkehr. Die Bushalte befinden sich an den Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich. (fp)