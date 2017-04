Trumps Kehrtwende

Mit der Attacke auf eine syrische Militärbasis ändert der US-Präsident Trump radikal seine Politik. Russland reagiert verärgt und setzt ein Abkommen mit den USA vorerst aus.

Von Karl Doemens und Stefan Scholl

erschienen am 07.04.2017



Washington. Das Abendessen im kitschig barockisierten Speisesaal war beendet, Donald Trump hatte pflichtschuldig etwas von einer langen Freundschaft geredet, und Chinas Präsident Xi Jinping war zur Fahrt in sein wenige Kilometer entferntes Hotel aufgebrochen, als der Tag in Mar-a-Lago seinen dramatischen Höhepunkt erreichte.

Kurz nach 21.30 Uhr lokaler Zeit trat der amerikanische Präsident am Donnerstag auf seinem schlossähnlichen Anwesen in Florida vor die Kameras. "Amerikanische Mitbürger", hob Trump ernst an und ließ in den folgenden Minuten seine Augen nicht von den beiden Telepromptern: "Syriens Diktator Bashar al-Assad hat einen furchtbaren Giftgasangriff auf unschuldige Zivilisten durchgeführt." Niemand, so Trump, solle einen solchen Horror ertragen müssen. "Heute Abend habe ich einen gezielten Militärschlag auf die Luftwaffenbasis angeordnet, von der die Giftgas-Attacke gestartet wurde."

Knapp eine Stunde zuvor waren von den amerikanischen Kriegsschiffen "USS Porter" und "USS Ross" im östlichen Mittelmeer insgesamt 59 Marschflugkörper des Typs Tomahawk abgeschossen worden, um Flugzeuge, Start-und-Lande-Bahnen sowie die Treibstofflager des syrischen Stützpunktes zu zerstören. Die Entscheidung dazu war offenbar in hochrangigen Gesprächen am Mittwoch vorbereitet und bei einer Videokonferenz zwischen dem Trump-Anwesen bei Palm Beach und dem Pentagon in Washington am Donnerstag beschlossen worden. "Ich denke, etwas sollte passieren", hatte der US-Präsident schon auf dem Flug nach Florida angedeutet: "Aber ich werde nicht sagen, was ich in Syrien plane."

Der kurz darauf beschlossene Raketenangriff markiert eine 180-Grad-Wende der gesamten Trump'schen Außenpolitik. Im Wahlkampf hatte der Immobilienmilliardär in jeder Rede den Slogan "America First" beschworen. "Die Auslandsinterventionen der betrügerischen Hillary haben den IS in Syrien, dem Irak und Libyen entfesselt. Sie ist fahrlässig und gefährlich", hatte er im Mai 2016 gesagt. Drei Jahre zuvor schon hatte er seinen Vorgänger Barack Obama auf Twitter gewarnt: "Noch einmal, an unseren sehr dummen Anführer, greifen Sie Syrien nicht an - wenn Sie das tun, werden viele sehr schlimme Sachen passieren, und von dem Kampf haben die USA nichts."

Und nun - nach 77 Tagen im Amt - der völlig überraschende Militärschlag. "Die neue Erzählung: Vergesst die Gesundheitsreform, Infrastruktur, Steuern und Regulierung. Präsident Donald Trump verantwortet nun einen Krieg", fasste das Onlinemagazin "Politico" den radikalen Kurswechsel zusammen.

An niemand lässt sich die politische Pirouette so eindrücklich ablesen wie an Trumps Außenminister Rex Tillerson. "Ich denke, über die Zukunft von Präsident Assad sollte das syrische Volk entscheiden", hatte er am Donnerstag der vorigen Woche gesagt und damit die von der Obama-Regierung geprägte Forderung nach einem Regimewechsel in Damaskus aufgegeben. An diesem Donnerstag nun trat Tillerson in Florida vor die Kameras und erklärte, Assad sei zweifellos für den Giftgaseinsatz verantwortlich: "Damit gibt es für ihn keinen Platz mehr in der syrischen Regierung."

Glaubt man den Beratern im Weißen Haus, wurde Trumps Sinneswandel maßgeblich durch die Bilder von zivilen Opfern des jüngsten Giftgaseinsatzes in der Rebellenstadt Chan Scheichun ausgelöst. Tatsächlich hatte der Präsident nach einer Begegnung mit dem jordanischen König Abdullah II. am Mittwoch gesagt: "Meine Haltung zu Syrien und Assad hat sich sehr geändert. Wenn man unschuldige Kinder und Babys mit Giftgas umbringt, dann überschreitet das für mich viele, viele Linien jenseits einer roten Linie" - eine Anspielung auf Obama, der Assad vor dem Überschreiten einer "roten Linie" gewarnt hatte, dann aber vor einem militärischen Einsatz zurückschreckte.

Doch jenseits möglicher moralischer Motive kommt der Luftschlag gegen die syrische Militärbasis Trump innenpolitisch auffällig entgegen. Seine Regierungsbilanz fällt bislang äußerst bescheiden aus. Davon dürfte in den nächsten Tagen kaum noch die Rede sein. Mit dem Befehl zum Raketenabschuss hat Trump kurzfristig Stärke bewiesen. Fürs erste bekommt er Unterstützung von Demokraten und Republikanern. Nur einzelne Politiker kritisieren, dass der Kongress übergangen wurde. Selbst die Verschlechterung des Klimas mit Russland kann innenpolitisch für Trump vorübergehend von Vorteil sein: Den Vorwurf zu großer Putin-Nähe kann man ihm nun nicht mehr machen.

Schließlich birgt der Militärschlag auch eine Botschaft für Trumps Staatsgast Xi Jinping, mit dem er am Freitag weiter konferierte: Wenn Peking nicht bereit ist, Nordkorea in seine Schranken zu weisen, könnten die USA auch allein handeln.