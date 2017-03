Chem-Cats können Klassenerhalt noch nicht perfekt machen

erschienen am 04.03.2017



Herne. Der Basketball-Bundesligist Chem-Cats aus Chemnitz hat am Sonnabend sein Punktspiel in Herne mit 67:81 (37:44) verloren. Damit verpassten es die "Katzen", am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt zu machen. Das ganze Spiel lief man einem Rückstand hinterher, der aber immer im aufholbaren Rahmen blieb. Die Wende gelang allerdings nicht. Beste Werferin war Maegan Conwright mit 21 Punkten. In den letzten beiden Saisonpartien warten mit Saarlouis und Wasserburg Spitzenmannschaften auf die Chem-Cats. (jz)