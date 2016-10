Der CFC hat was vor - Köhlers Trümpfe für Magdeburg

Der Chemnitzer FC steht in dieser Drittligasaison noch ohne Auswärtssieg da. Ausgerechnet beim Ostklassiker morgen in Magdeburg soll es klappen. Die Aussichten dafür sind gar nicht schlecht.

Von Thomas Scholze

erschienen am 21.10.2016



Chemnitz. "Heimsiege sind schön und gut. Aber wir müssen endlich auch einmal auswärts etwas reißen." Das sagte Anton Fink nach dem 4:1 des Chemnitzer FC am letzten Sonntag gegen den FSV Mainz II. "Es wäre jetzt an der Zeit. Egal, wie der Gegner heißt."

Morgen Nachmittag (Anstoß 14 Uhr) heißt der Gegner 1. FC Magdeburg, hat mit 16 Punkten einen Zähler mehr als der CFC auf dem Konto und ist für die Sachsen traditionell eine harte Nuss. 34-mal in der Fußballhistorie versuchten die Himmelblauen ihr Glück in der Börde, 20-mal stiegen sie nach dem Abpfiff als Verlierer in den Bus, ganze fünfmal duften sie einen Sieg bejubeln. "Ja, Magdeburg ist ein hartes Pflaster", weiß CFC-Trainer Sven Köhler, "uns erwartet ein kampf- und laufstarker Gegner und ein euphorisches Publikum. Aus meiner Sicht nach dem in Dresden das zweitlauteste im Osten." Maximal 27.250 Besucher passen ins Magdeburger Stadion, 16.000 Karten (davon 1000 an CFC-Fans) waren bis gestern Mittag bereits verkauft. Es wird morgen wieder voll, es wird wieder laut. Sven Köhler sagt: "Das Publikum ist ein Faktor. Da gilt es für uns vor allem auch, die Nerven zu bewahren."

Das gelang Daniel Frahn beim letzten Duell beider Clubs nicht so ganz. Damals, beim 0:0 im Februar, geriet er kurz vor Ende der ersten Halbzeit nach einem Foul an Fabian Stenzel in Rage, wollte den "Übeltäter" Niklas Brandt zur Rede stehen und erwischte den Magdeburger dabei am Hals. Der Schiedsrichter hatte eine Tätlichkeit gesehen und stellte den CFC-Stürmer mit Rot vom Platz. "Ich hätte wegbleiben sollen", wusste Frahn danach. Wenn er Niklas Brandt morgen erneut begegnet, hat er das im Hinterkopf. Wie auch, dass der 1. FC Magdeburg eigentlich einer seiner Lieblingsgegner ist. Neun Tore hat der 29-Jährige in seiner Karriere gegen den FCM erzielt, so oft hat er mit der Ausnahme Meuselwitz gegen keinen anderen Kontrahenten getroffen. Vielleicht folgt morgen Nummer zehn. Die Voraussetzungen sind gut. Seine Krankheit hat der Angreifer überwunden, der Trainer - der den frischgebackenen Vater zuletzt noch auf der Bank gelassen hatte - wird morgen wieder auf ihn setzen. "Unser Spiel ist rund um Daniel aufgebaut. Wenn er fit ist, spielt er auch", erklärt Sven Köhler, der ganz persönlich gute Erfahrungen mit Magdeburg hat. Sechsmal kreuzte er hier als Trainer mit dem HFC zum Anhalt-Derby auf, vier der Spiele gewannen die Gäste aus Halle.

Das Erfolgsrezept? "Da gibt es keine so großen Geheimnisse: Man muss den Magdeburgern genau mit ihren Stärken begegnen: laufen, kämpfen, dagegenhalten", sagt der 50-Jährige. "Und ein wachsames Auge auf Christian Beck haben. Das ist ein Mann mit dem besonderen Riecher, er rechnet mit und versucht das Überraschende, Ungewohnte - genau wie bei uns Anton Fink." Daniel Frahns Sturmpartner hat schon wieder sieben Saisontreffer auf dem Konto, genau wie Beck.

Bei zwei der fünf Chemnitzer Siege in Magdeburg stand Sven Köhler selbst als Spieler auf dem Platz - beim 1:0 im Februar 1989 in der DDR-Oberliga (das goldene Tor erzielte Hans Richter) und auch beim 1:0-Erfolg im April 1999 in der Regionalliga. "Daran erinnere ich mich noch gut", sagt Köhler, "es war ein verrücktes Spiel. Jan Schmidt hat ein Kopfballtor erzielt und war der Held. Dann hat er Gelb-Rot gesehen und war der Depp. Wir haben den Erfolg aber über die Runden gebracht und ihn gefeiert. Und am Ende der Saison sind wir aufgestiegen."

Genau, Herr Köhler! Wie auch nach dem letzten Chemnitzer Sieg in Magdeburg im Oktober 2010. Ein grandioses 6:1 des CFC auf dem Weg in die 3. Liga. Wenn das keine Omen sind ...

Voraussichtliche CFC-Aufstellung: Kunz - Bittroff (Stenzel), Dem (Koch/Mbende), Conrad, Grote - Danneberg, Jopek - Türpitz, Fink, Mast - Frahn.