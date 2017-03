Erzgebirger heiß auf Titel

Zschopau steht als Austragungsort des WM-Finallaufes im Oktober dieses Jahr besonders im Fokus der Endurospezialisten. Am Wochenende erfolgt der nationale Saisonstart. Die Asse der Region haben anspruchsvolle Ziele.

Von Matthias Heinke

erschienen am 07.03.2017



Uelsen/Zschopau. Die Erzgebirger Andreas Beier und Marco Neubert haben einiges gemeinsam. Beide sind Geländefahrer, wurden im Januar jeweils 30 Jahre alt und visieren ein Ziel an: Deutscher Meister im Jahr 2017. Den Grundstein dazu können sie am Wochenende in Uelsen/Itterbeck (Niedersachsen) bei den ersten beiden Läufen zur Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft legen. Es ist die erste Standortbestimmung nach viermonatiger Wettkampfpause.

Große Hoffnungen ruhen auf Andreas Beier in der Klasse E1 (Motorräder bis 125 ccm/Zweitakt und bis 250 ccm/Viertakt). Der Krumhermersdorfer gewann 2016 sechs von sieben Läufen und wurde somit souverän Meister. Der Erzgebirger, der für das Neubert-Racing-Team auf einer Husqvarna unterwegs ist, hat natürlich klare Vorstellungen: "Ich will meinen Titel verteidigen. Da darf man sich aber keinen Ausfall leisten", erklärt Beier. Härtester Gegner in der Klasse wird der Schweizer Jonathan Rosse sein. Für ein Novum sorgt erneut Maria Franke. Die für das Zschopauer KTM-Team fahrende Zeitzerin, im Vorjahr Vize-Weltmeisterin bei den Frauen, wurde 2016 immerhin Sechste und will in dieser Saison noch weiter nach vorn fahren. Weiter pausieren muss Derrick Görner, der immer noch an der Handverletzung laboriert.

Gespannt sein darf man auf Marco Neubert, der in der Klasse E2 (Motorräder bis 250 ccm Zweitakt und bis 450 ccm Viertakt) startet. Der Affalterer geht mit der Empfehlung des Europameistertitels in das neue Wettkampfjahr und stellt damit als Vorjahresvize in Deutschland den größten Kontrahenten für den Titelverteidiger Davide von Zitzewitz aus Karlshof dar. "Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Im vergangenen Jahr hatte ich seit dem WM-Lauf in Italien länger mit einer Oberschenkel-Verletzung zu kämpfen. Leider habe ich mir kürzlich wieder das Knie verletzt, aber ich kann trotzdem fahren", zeigte sich der routinierte Spezialist vom Team KTM GST Berlin Racing optimistisch.

Edward Hübner pausiert nach seinem Sturz Ende August mit einer komplizierten Fußverletzung (offener Bruch) und mehreren Operationen in der Folge noch. "Ich bin noch nicht fit. So kann man nicht an der Spitze mitfahren", begründete der dreifache Deutsche Meister seinen Verzicht. Wann der Peniger genau wieder starten wird, steht auch noch nicht fest.

Unterdessen bereitet der MSC "Rund um Zschopau" im ADAC das WM-Finale am 21./22. Oktober vor. Zum dritten Mal (1990; 2004) wird in der Region um WM-Punkte gekämpft. Welcher Fahrer aus der Region dann vor heimischer Kulisse starten wird, steht aber momentan noch nicht fest.