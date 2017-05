FSV Zwickau: Vierter Neuzugang heißt Christian Mauersberger

erschienen am 23.05.2017



Zwickau. Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat am Dienstag seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach: Christian Mauersberger. Der 22-Jährige ist in der Region kein Unbekannter: Er stammt aus dem Erzgebirge, wo er beim VfB Annaberg erste Schritte in Sachen Fußball unternahm. Danach wurde er im Nachwuchs des Chemnitzer FC ausgebildet. Bei den Himmelblauen unterschrieb Mauersberger seinen ersten Profivertrag, konnte sich in der 3. Liga (30 Einsätze in zwei Spielzeiten von 2013 bis 2015) aber nicht durchsetzen und wechselte zum FC Schalke II in die Regionalliga-West. Mauersberger kann im offensiven Bereich zentral spielen und auch die Außenpositionen besetzen. Beim FSV hat er einen Vertrag bis 2018 plus Option für ein weiteres Jahr unterzeichnet. In den vergangenen zwei Spielzeiten kam er bei der U-23 des FC Schalke auf 43 Einsätze, erzielte 4 Tore. Zuvor wurden in Zwickau bereits Julian Hodek (eigener Nachwuchs) sowie Anthony Barylla und Fridolin Wagner (beide RB Leipzig II) für die neue Saison verpflichtet. Fest steht auch, dass sich Marcel Bär, dessen Vertrag beim FSV nicht verlängert wurde, dem VfR Aalen (Vertrag bis 2020) anschließt und damit kommende Saison in Zwickau zu Gast sein wird. Torhüter Maximilian Rosenkranz wechselt zum VfB Auerbach. (tp)