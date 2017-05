BSC will weiter klettern

Vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Niesky hat sich die Stimmung bei den Freiberger Fußballern zwar gebessert. Doch fakt ist: Die Mannschaft braucht Punkte für den Klassenerhalt.

Von Robin Seidler

erschienen am 27.05.2017



Freiberg. Stefan Birnbaum weiß noch nicht, was er seinem Team sagen wird, wenn die Begegnung seines BSC Freiberg (14./19 Punkte) morgen beim FV Eintracht Niesky (9./31) in der Schlussphase völlig offen sein sollte. Er will es je nach Spielverlauf entscheiden.

Doch auch der BSC-Coach weiß, dass wohl ein Punkt zu wenig sein könnte. Das rettende Ufer, an dem derzeit der Reichenbacher FC (12./23) steht, ist vier Punkte entfernt, selbst der Sprung auf Platz 13 würde dem BSC Freiberg bei der momentanen Situation nichts bringen. Schließlich wird aus der Oberliga mit dem SSV Markranstädt ein sächsischer Vertreter absteigen. "Es wird zwar viel gemunkelt, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Markranstädter erst einmal in der Landesliga eingegliedert werden. Darum müssen wir auch noch Reichenbach überholen", sagt der Trainer.

Gegen die Westsachsen treten die Freiberger in zwei Wochen zuhause an. Damit es ein kleines Endspiel um den Klassenerhalt wird, muss morgen eine ähnliche Leistung wie beim 2:0-Erfolg gegen den VfB Empor Glauchau her. "Wir müssen morgen genauso spielen wie gegen Glauchau. Hinten konzentriert stehen und keine Fehler zulassen. Und vorne kommt dann auch einmal das Glück zurück", sagt Birnbaum.

Das personifizierte Glück war in der vergangenen Woche Paul Berger. Mit zwei Toren in der Schlussphase - es waren seine Saisontreffer vier und fünf in der Sachsenliga - bescherte er den Freibergern drei wichtige Punkte. "Er hatte zuvor einige Spiele, in denen es nicht so gut für ihn lief. Ich bin froh, dass er drangeblieben ist und sich nun endlich einmal belohnt hat", sagt Stefan Birnbaum. Dabei war mit einem Doppelpack des BSC-Spielers eigentlich gar nicht zu rechnen, denn Berger spielte etwas defensiver als sonst, nämlich im zentralen Mittelfeld. "Aber er ist eben einer, der nach vorne geht. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch innerhalb der Mannschaft", sagt Birnbaum wohlwissend, dass gerade solche Typen im Abstiegskampf gefragt sind.

Gerne würde der Trainer auch auf seine Spieler Patrick Löbel sowie Juan Barajas Narvaez zurückgreifen. Doch beide bezahlten den Heimsieg gegen Glauchau mit der jeweils fünften gelben Karte und sitzen diese Sperre nun in Ostsachsen ab. Auf der gut 140 Kilometer weiten Reise werden dagegen Rick Römmler und Florian Klengel wieder im Bus sitzen und auch auf dem Protokoll stehen. "Wir haben dazu natürlich noch einige Akteure, die gegen Saisonende jetzt auf dem Zahnfleisch gehen, doch ich denke, das geht der gesamten Liga so", schätzt Birnbaum.

Sachsenliga 28. Spieltag - So., 14 Uhr: FV Eintracht Niesky - BSC Freiberg (Sportplatz Fichtestraße, Niesky)