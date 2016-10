Barkas ist nicht zu stoppen

Tabellenführer Frankenberg hat auch die Auswärtshürde beim TSV Flöha übersprungen. Zwischenzeitlich hatten die Gäste auch Glück.

Von Knut Berger

erschienen am 24.10.2016



Flöha. Der SV Barkas Frankenberg bleibt in der Fußball-Mittelsachsenliga das Maß aller Dinge. Gestern ließ sich die Elf von Trainer Marcus Oestreich auch vom TSV Flöha nicht stoppen, gewann 2:1 (2:0) und ist somit saisonübergreifend seit 19Spielen verlustpunktfrei. Folglich führt Barkas nach zehn Partien der laufenden Saison die Tabelle mit der Idealpunktzahl 30 an.

Auch über den Erfolg im Auenstadion Flöha gab es nichts zu diskutieren, wenngleich der Ligaprimus über 90 Minuten kein Feuerwerk abbrannte. "In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, wobei Flöha in der Abwehr sehr tief stand. Nach dem Wechsel waren wir zu passiv, und Flöha kam verdient zum Anschlusstreffer. Doch unser Sieg ist verdient", sagte Oestreich.

Tatsächlich war auch dem Fußball-Laien nach dem Anpfiff schnell klar, dass Barkas die bessere Spielanlage zeigte. In der 19.Minute war es Frankenbergs Torschütze vom Dienst, Torsten Frank, der mit einem Distanzschuss die Gästeführung markierte. Einmal warm geschossen, war der 34-Jährige nach einer reichlichen halben Stunde erneut zur Stelle und traf zum 2:0. Doch zwischenzeitlich hatte Barkas auch Glück, als der Flöhaer Kai Eckardt das Spielgerät Richtung Gäste- gehäuse wuchtete, dabei aber nur den Pfosten traf.

Im zweiten Durchgang war noch keine Viertelstunde gespielt, als Flöha einen weiteren Rückschlag verkraften musste. Nach wiederholtem Foulspiel wurde Christopher Martin mit "Gelb/Rot" zum Duschen geschickt. "Da ist er etwas übermotiviert zur Sache gegangen", sagte TSV-Trainer Steffen Bergmann. Doch damit war der Flöhaer Untergang keinesfalls besiegelt, vielmehr bekamen die Gastgeber die zweite Luft. Zunächst traf Tom Göckeritz zum 1:2 (65.), dann war Frankenberg mit Fortuna im Bunde: Einen Kopfball des 19-jährigen Franz Schwarz grätschte Tony Elßner von der Torlinie. In den Köpfen der Flöhaer spukte nun der Traum vom Punktgewinn, doch Frankenberg hatte sich schnell wieder stabilisiert und brachte im Stile eines abgebrühten Tabellenführers den knappen Vorsprung über die Zeit.

"Es war ein verdienter Erfolg für uns, wobei sich Flöha in Unterzahl sehr gut verkauft hat", sagte Frankenbergs Kapitän David Tuschy, der mit Nils Nebe ein Sonderlob seines Trainers bekam. "Beide haben aus einem geschlossenen Team noch herausgeragt", stellte Marcus Oestreich fest. Flöhas Übungsleiter Bergmann, dem sonst Niederlagen schwer im Magen liegen, zeigte sich nach dem Abpfiff relativ entspannt. "Ich habe kein Problem mit der Niederlage. Wichtig war für mich, wie sich meine Truppe heute auf dem Rasen präsentiert. Und das war sehr in Ordnung", fasste er zusammen. Dass die spielerischen Vorteile eindeutig beim Gegner lagen, "brauchen wir nicht diskutieren", so Bergmann. In der Tabelle ist für den TSV nichts angebrannt. Mit 19 Zählern bleibt Flöha auf dem 3. Platz.