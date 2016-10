Beim BSC wird es dunkel

Die Freiberger Sachsen- liga-Fußballer haben ihr Nachholspiel gegen Eilenburg 1:5 verloren. Zudem spielte die Flutlichtanlage allen einen Streich.

Von Steffen Bauer

erschienen am 28.10.2016



Freiberg. Ein Jubiläum kann man sich durchaus schöner vorstellen. Maik Uhlig, der am Mittwochabend sein 300. Pflichtspiel im BSC-Trikot bestritt, musste am Ende mit seinen Teamkollegen als klarer Verlierer vom Platz der Einheit. 1:5 (0:3) unterlagen die Freiberger dem FC Eilenburg und kassierten damit die vierte Niederlage im achten Spiel.

"Natürlich war das ärgerlich", sagt Uhlig, "egal ob Jubiläum oder nicht." Solche Niederlagen seien immer bitter, ärgert sich der 33-Jährige, der in der D-Jugend beim BSC mit dem Fußball begann und längst die Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen für den BSC (1995 aus dem SV Bergstadt und dem PSV Freiberg gegründet) anführt.

Gegen den Tabellenzweiten, der nun sogar an der Spitze der Sachsenliga steht (21 Punkte), gerieten die Freiberger durch einen Elfmeter bereits früh auf die Verliererstraße. Nach etwas mehr als einer halben Stunde stand es 0:2, zur Pause gar 0:3 aus BSC-Sicht. "Damit war im Prinzip alles klar", sagt Uhlig. Nach Wiederbeginn stemmte sich der BSC, solange die Kraft reichte, dagegen und kam durch Kapitän Christopher Otto zum verdienten Ehrentreffer. In der Schlussphase sorgte der neue Tabellenführer aber für klare Fronten.

"Eilenburg hat mit drei frischen Leuten nochmals Gas gegeben", sagt Uhlig. Dagegen bauten die Gastgeber, die viel investiert hatten, immer weiter ab. "Wir haben einfach nicht so einen breiten Kader", so der Abwehrspieler. Mit Torwart Metzner und Römmler (beruflich) sowie dem angeschlagenen Jabbar musste Trainer Kay Mattheß im Vergleich zum Sonntag (0:2 gegen Pirna-Copitz) drei weitere Lücken schließen.

Der FC Eilenburg zählt aber wie Pirna nicht zu den Mannschaften, gegen die der BSC unbedingt punkten muss. Am Sonntag bei Rapid Chemnitz (8./9) sieht das schon anders aus: "Da wollen wir natürlich etwas mitnehmen", hofft Uhlig, der auch neben dem Platz überaus engagiert ist: Er ist noch Geschäftsführer des Gesamtvereins, C-Junioren-Trainer und Co-Trainer des BSC II sowie im Vorstand des Fördervereins. Im Moment sei der BSC fast seine Hauptbeschäftigung, meint der Finanzfachwirt lachend.

Sportlich ist der BSC mit 6 Punkten inzwischen auf Platz 12 abgerutscht und damit in den "dunklen" Regionen der Tabelle. Plötzlich duster wurde es auch am Mittwochabend: 21.30 Uhr, zum Glück mit Abpfiff der Partie, ging das Flutlicht aus. Die Anlage sei für den Trainingsbetrieb in der Woche so eingestellt, "dass sie 21.30Uhr automatisch abschaltet", sagt Tobias Jaster, der Betriebsleiter Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt. Punktspiele in der Woche seien absolute Ausnahmen. Das Spiel war zwar angemeldet, "jedoch wurde bedauerlicherweise nicht beachtet, dass die Anlage im Vorfeld umgestellt werden muss", erklärt Jaster.

"Zum Glück ist nichts passiert", sagt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte mussten mit Handytaschenlampen zum Ausgang geleitet werden. "Es war mit einem Schlag stockfinster."

Statistik BSC Freiberg: Fritzsche - Uhlig, Löbel, Scholz, Hantke - Klengel, Gommlich (73. F. Mattheß), Otto, Berger (81. Ahmed), - Kiontke, Barajas (83. Göhzold)

Tore: 0:1 (6./FE), 0:2 (38.), 0:3 (43.), 1:3 Otto (72.), 1:4 (74.), 1:5 (81.) - Zuschauer: 75