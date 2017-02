Dosiertes Lob trotz Heimsieg

Der Hennersdorfer SV hat in der Volleyball-Landesklasse das Kellerduell gewonnen. Dennoch ist die Freude nicht ungetrübt.

Von Knut Berger

erschienen am 28.02.2017



Hennersdorf. Udo Haußmann schätzt die Leistungen seiner Volleyballer in der Sachsenklasse grundsätzlich kritisch ein. Selbst nach dem wichtigen 3:0 (25:21, 28:26, 25:23)-Sieg des Hennersdorfer SV gegen den SV Union Milkau kam der Spielertrainer zur Einschätzung, dass seine Recken kein gutes Spiel abgeliefert haben. Doch von seiner Kritik musste der engagierte Coach einen Spieler ausnehmen. Andreas Tatzelt leistete sich in der Zeit, in der er auf dem Parkett stand, nämlich keinen Fehler. Zudem machte der 54-Jährige, der seit dieser Saison für den HSV aufschlägt, noch den letzten und entscheidenden Punkt für den Aufsteiger, der mit nun 12 Punkten auf dem Konto auf den 7. Tabellenplatz geklettert ist.

Dass Tatzelt, der seit seinem 15.Lebensjahr aktiv am Volleyballnetz steht, eine Fehlerquote von null Prozent aufzuweisen hatte, ist schnell erklärt. Er wurde erst im dritten Satz beim Stand von 24:23 erstmals für Haußmann eingewechselt. "Es war ein taktischer Wechsel. Denn ich sollte meine Größe von 1,89 Meter im Block einsetzen, um den Ball abzuwehren", berichtete der Spieler, der in Chemnitz wohnt. Doch dann konnte er den Ball gleich beim ersten Kontakt so im gegnerischen Feld platzieren, dass der 25.Punkt für den HSV und damit der Sieg eingefahren war.

Der Jubel nach dem Sieg gegen Milkau war in den Reihen des HSV natürlich groß, wenngleich Haußmann mit Lob äußerst dosiert umging. "Von zwei schwachen Teams waren wir das glücklichere ", schätzte Haußmann ein. Vielleicht sei seine Mannschaft auch gehemmt gewesen, weil der Druck "unbedingt gewinnen zu müssen" auf den Schultern seiner Leute lastete. "Zudem waren einige Spieler aus gesundheitlich angeschlagen", sagte der HSV-Spielertrainer.

Gegen Milkau, dass durch die Niederlage in der Tabelle hinter den HSV gerückt ist, entwickelte sich ein Match, dass mehr von Krampf und Kampf statt von spielerischen Höhepunkten geprägt war. Dabei spielte das junge Milkauer Team zu Beginn sogar noch ein Quäntchen unbekümmerter auf und unterlag am Ende wohl nur wegen fehlender Routine 21:25. Dieses Bild gab es auch in den Sätzen zwei und drei zu sehen. Wieder waren es jeweils die Gastgeber, die im Endspurt ein wenig kaltschnäuziger, weil erfahrener waren. "Im Fußball würde man wohl von einem dreckigen 1:0- Sieg sprechen", kommentierte Haußmann die knappen Erfolge seines Teams im zweiten und dritten Satz.

Im zweiten Spiel des Tages waren die Hennersdorfer gegen den SV Einheit Borna von Beginn an nur Außenseiter und verloren mit 1:3 (7:25, 25:17, 23:25, 17:25). Im Auftaktsatz gingen die HSV-Akteure völlig indisponiert ans Netz und bekamen im erste Satz die Bälle regelrecht um die Ohren gehauen. "Dazu musste mit Enrico Butter einer der Leistungsträger des ersten Spiels die Segel streichen", berichtete Haußmann. Ganz anders lief der zweite Durchgang. Über die Stationen 6:2, 10:3 und 20:13 fuhren die Hennersdorfer einen nicht für möglich gehaltenen Satzgewinn ein. Danach begegneten die Gastgeber den Bornaern auf Augenhöhe, auch wenn am Ende die Überraschung ausblieb. "Wir waren durchaus an einem weiteren Satzgewinn dran", so Haußmann. Letztlich gehe das 1:3 aber in Ordnung. (mit udo)