Ganz nach vorn gepaddelt

Die Kanuten der SG Lauenhain und des SKSV Mittweida haben bei der 45. Herbstregatta des KSV Flöha dominiert.

Von Robin Seidler

erschienen am 28.09.2016



Mittweida/Geringswalde. Die Herbstregatta in Flöha ist für die Rennkanuten der SG Lauenhain, des SKSV Mittweida und des KV Geringswalde ein voller Erfolg gewesen. Erfolgreichster Verein auf der Zschopau in Flöha-Plaue war die SG Lauenhain, die sich den Pokal in der Mannschaftswertung sichern konnte. Insgesamt waren 230 Wassersportler aus 14 Vereinen dabei.

"Zu diesem Erfolg hat jeder unserer gestarteten Sportler seinen Teil beigetragen", fasste der Lauenhainer Kanu-Abteilungsleiter Erik Korehnke zusammen. Denn jeder seiner insgesamt 16Schützlinge in Flöha konnte mindestens eine Medaille erpaddeln. Die erfolgreichsten Athleten in den Lauenhainer Reihen waren Tim Heilmann mit viermal Gold und einmal Bronze sowie Tom Hausmann (je zweimal Gold und Bronze). Auch Björn Hausmann konnte zwei Goldmedaillen aus der Zschopau fischen. "Erfreulich aus unserer Sicht war aber auch die große Anzahl von Finalteilnahmen", lobte Korehnke.

Neben der Regatta in Flöha war mit Moritz Mai zudem ein Lauenhainer Kanute beim Olympiapokal in Brandenburg am Start. Dorthin waren die besten sächsischen Akteure zu einem Vergleich mit den anderen Bundesländern eingeladen worden. Mai ging gemeinsam mit Arne Neuber vom KSV Flöha an den Start. "Auch diese beiden setzten sich erfolgreich gegen die Konkurrenz aus den anderen Bundesländern durch", freute sich der Lauenhainer Kanu-Chef. Moritz Mai durfte am Ende dreimal Gold und einmal Silber mit nach Hause zu nehmen, sein Partner Arne Neuber konnte sich einmal Gold und einmal Bronze erpaddeln. Zudem gewann Sachsen in der Altersklasse der Schüler A, in der Mai und Neuber starteten, am Ende den Pokal.

Hinter der SG Lauenhain wurde der SKSV Mittweida bei der Herbstregatta in Flöha Zweiter in den Mannschaftswertung. Einen Einzelsieg holten unter anderem Elias Kosterlitzky im K 1 der Altersklasse 12, im K 2 gewann Kosterlitzky gemeinsam mit Benno Reichel das Rennen über 200 Meter. Zudem gab es für die Mittweidaer in den Mannschaftsbooten einige Siege.

Der KV Geringswalde war mit 16Aktive nach Flöha gefahren und holte dreimal Gold, sechsmal Silber und zehnmal Bronze, was Platz 6 in der Mannschaftswertung bedeutete. Gold brachten Lisa Backofen, Lena Voigt und Sarah Winkler in der Staffel Schüler B mit nach Hause. Unterstützt wurden die drei Geringswalderinnen von Francis Dietze von der SG Lauenhain. Zudem schaffte Lena Voigt im Einer-Kajak den Sprung aufs oberste Treppchen. Und nicht zuletzt blieb Annett Backofen im Seniorenbereich im Einer-Kajak ungeschlagen. "Eine super Leistung", lobte Frank Lindner. Die 47-Jährige, die schon als Juniorin bei Lindner trainiert hatte, begann nach langer Pause erst vor zwei Jahren wieder mit dem Kanusport.

Für alle Vereine gehen die Wettkämpfe in zehn Tagen weiter. Bei der Meilenregatta der SG Lauenhain am 8. Oktober auf der Talsperre Kriebstein geht es noch einmal um Medaillen. (mit grün)