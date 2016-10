Germania dreht nach Pause auf

In der Fußball-Landesklasse bezwingt Germania Mittweida die SG Motor Wilsdruff 2:0. Hannes Ryssel trifft dabei doppelt.

Von Michael Schmidt

erschienen am 17.10.2016



Mittweida. Dank einer starken zweiten Halbzeit haben die Fußballer des SV Germania Mittweida ihr Landesklasse-Heimspiel gegen die SG Motor Wilsdruff verdient mit 2:0(0:0) gewonnen.

Beide Teams versuchten von Beginn an, nach vorn zu spielen. In der ersten Halbzeit dominierten jedoch die Abwehrreihen um die jederzeit sicheren Torhüter Sören Geiger sowie seinem Gegenüber Michael Arnold. Somit blieben gefährliche Torszenen lange Zeit Mangelware. Ab der 20. Spielminute verlagerte sich das Geschehen mehr in die Hälfte der Gäste, und Mittweida kam zu einigen Abschlussaktionen. In der 25.Minute senke sich ein Kopfball von Hannes Ryssel auf die Lattenoberkante. In der 28. Minute setzte sich Luis Wiltzsch im Strafraum gut durch, wurde jedoch beim Schuss gerade noch abgeblockt. Auch bei zwei Distanzschüssen von Markus Pietsch (33.) sowie Mohanad Salim (38.) fehlte die letzte Präzision. Auf der Gegenseite wurde es nur einmal richtig brenzlig, als in der 35. Minute der Ball auf Umwegen Wilsdruffs Marcus Küchenmeister im Strafraum vor die Füße fiel. Der konnte aus elf Metern unbedrängt abschließen, doch Geiger hielt mit einer starken Parade die Null für die Platzherren fest. Somit ging es torlos in die Kabinen, wo Trainer Schneider sein Team anhielt, die Ruhe zu bewahren und hinten weiter sicher zu stehen. "Unsere Zeit wird ab der 60. Minute kommen", sagte er seiner Elf voraus und sollte damit Recht behalten.

Mit dem Wiederanpfiff kam sofort mehr Schwung ins Angriffsspiel der Mittweidaer. In der 48. Minute setzte Philipp Rauthe zu einem Sololauf durch Wilsdruffs Abwehr an, scheiterte jedoch am ebenfalls stark reagierenden Torwart Arnold. Nachdem ein weiterer Schussversuch von Salim knapp über das Tor strich, war es in der 52. Minute endlich so weit: Ein abgeblockter Schuss von Kevin Frieden landete bei Ryssel, dessen Schuss noch leicht abgefälscht am langen Pfosten einschlug. Mit der Führung im Rücken konnte die Germania nun auch spielerisch zulegen, und die Fans honorierten die gelungenen Spielzüge mit viel Applaus. So führte eine tolle Kombination über Patrick Richter und Frieden zur nächsten klaren Torchance für Ryssel, der seinen Schuss frei vor dem Tor diesmal jedoch zu hoch ansetzte.

Die Gäste fanden in der Offensive nun kaum noch statt, hatten in der gesamten zweiten Halbzeit nicht eine Torchance. In der 75. Minute sorgte erneut Frieden für Torgefahr, der nun immer stärker auftrumpfte und nur im letzten Moment vom Ball getrennt werden konnte. Beim anschließenden Eckball verfehlte Salim per Kopf um Zentimeter das Tor. In der 78. Minute brachte ein herrlich herausgespielter Treffer dann die Entscheidung. Wieder war Frieden der Ausgangspunkt, legte den Ball punktgenau in die Mitte zu Ryssel ab, der sich mit seinem zweiten Treffer bedankte. In der Schlussphase passierte nichts mehr, und die Mittweidaer verließen als verdienter Sieger den Platz.

Germania-Trainer Uwe Schneider zog ein zufriedenes Fazit: "In der ersten Halbzeit haben wir Wilsdruff noch zu viele Räume gelassen. Nach der Pause haben wir dann richtig an den Ketten gezerrt und uns den Sieg klar verdient. Zum zweiten Mal im neuen Stadion zu Null gewonnen - was will man mehr?" Am kommenden Samstag gastieren die Mittweidaer bei Sachsenliga-Absteiger Heidenauer SV.

Statistik Mittweida: Geiger, Pietsch, Rauthe, Hönig, Pittroff, Ryssel, Richter, Salim, Götze (57. Köhler), Wiltzsch (68. Hahn), Frieden (85. Rothe).

Tore: 1:0 Ryssel (52.), 2:0 Ryssel (78.) - SR: Kießig (Geithain) - Zuschauer.: 90.