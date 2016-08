Germania trotzt der Hitze

Mit einem nie gefährdeten 6:0- (2:0)-Heimsieg gegen den Meißner SV haben die Fußballer des SV Germania Mittweida die Tabellenführung in der Landesklasse Mitte verteidigt. Der Kapitän traf schon wieder doppelt.

Von Michael Schmidt

erschienen am 29.08.2016



Mittweida. Der SV Germania Mittweida hat sein erstes Heimspiel der neuen Landesklasse-Saison gewonnen. Gegen den Meißner SV gewannen die Gastgeber mit 6:0 (2:0). Trotz hochsommerlicher Temperaturen auf dem Mittweidaer Kunstrasenplatz boten die Germania-Fußballer eine temporeiche Partie und waren dem Gegner vor allem in der zweiten Halbzeit körperlich überlegen. Am Ende war der 6:0-Sieg gegen den Meißner SV auch in der Höhe hochverdient, und der Gegner mit diesem Ergebnis noch gut bedient. "Die Mannschaft hat die Vorgaben zu 100 Prozent umgesetzt und bei der Hitze eine starke kollektive Leistung gezeigt", lobte Trainer Schneider nach der Partie.

Dabei spielte dem Tabellenführer der frühe Führungstreffer voll in die Karten. Bereits mit dem ersten Angriff in der zweiten Spielminute sorgte Kapitän Grötzsch mit einem gekonnten Heber über den Torwart für das wichtige 1:0. In der Folge spielte aber auch Meißen gut mit und kombinierte bis zum Strafraum recht gefällig. Torgefahr konnte man gegen die aufmerksame Germania-Hintermannschaft jedoch nicht erzielen. In der 20. Minute ergab sich nach einem Stellungsfehler der Mittweidaer einmal die Chance für Meißens Angreifer Salomon, der jedoch von der plötzlichen Möglichkeit zu überrascht war. Doch auch die Gastgeber kamen in dieser Phase nur selten in Tornähe und waren meist nur bei Standards gefährlich. So köpfte Pietsch in der 23. Minute nach einem Grötzsch-Freistoß knapp am Tor vorbei. In der 35. Minute leitete erneut der Germania-Kapitän per Eckstoß den nächsten gefährlichen Kopfballversuch, diesmal durch Salim, ein, und es fehlten wiederum nur Zentimeter. Zwei Minuten später klappte es dann aber mit dem 2:0: Meißens Torhüter Rene Zyball konnte einen straffen Schuss von Kevin Frieden nur abprallen lassen, Hannes Ryssel staubte zum 2:0 ab. In der 39. Minute vergab Salomon auf der Gegenseite die größte Torchance der Gäste. Freistehend scheiterte er an Torwart Sören Geiger, der blitzschnell am Boden war und mit einer starken Parade den Anschlusstreffer verhinderte.

Nach der Halbzeitpause suchte Germania sofort die Entscheidung. Nach einer Serie von gefährlichen Eckbällen und weiten Einwürfen vor das Meißner Tor war es in der 52.Minute wieder Grötzsch, der mit einem Traumfreistoß aus 20 Metern genau in den Torwinkel traf. Damit war die Gegenwehr gebrochen, und in der Folge spielte nur noch eine Mannschaft. Meißen konnte sich nun kaum noch befreien und hatte bei schwindenden Kräften nichts mehr entgegenzusetzen. In der 58.und 63. Minute schraubte Patrick Richter mit einem Doppelschlag das Ergebnis in die Höhe. Dazwischen lag noch ein Pfostentreffer von Salim. Erst in den letzten 15 Minuten schalteten auch die Mittweidaer einen Gang zurück, kamen aber durch die eingewechselten König und Hahn dennoch zu weiteren klaren Chancen. In der 79. Minute sorgte Salim für den Schlusspunkt. Mit einem energischen Antritt ließ er die komplette Meißner Abwehrreihe stehen und vollendete zum 6:0. Am kommenden Sonntag gastiert die Germania beim Tabellensiebten SV Bannewitz.

Statistik Mittweida: Geiger, Pietsch, Rauthe, Hönig, Wilsdorf (80. Rothe), Ryssel, Richter , Salim, Götze (61. Hahn), Grötzsch, Frieden (65. König)

Tore: 1:0 Grötzsch (2.), 2:0 Ryssel (41.), 3:0 Grötzsch (54.), 4:0 Richter (58.), 5:0 Richter (63.), 6:0 Salim (79.)