Guter Dinge in die Hauptstadt

Nach 20 Jahren reist wieder ein Schülerteam des Mittweidaer Gymnasiums zum Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia". Das liegt vor allem an der erfolgreichen Nachwuchsarbeit der Vereine.

Von Robin Seidler

erschienen am 29.04.2017



Mittweida. Sechs junge Schülerinnen des Mittweidaer Gymnasiums sind in ihrer Einrichtung schon kleine Stars. Das zeigte sich auch beim Fototermin mit der "Freien Presse", als das junge Tischtennis-Team erstmals die Wettkampfkleidung - umringt von Dutzenden Mitschülern - präsentierte. Am Dienstag reisen Anne Pintaske, Celine Eulitz, Cécile Weise, Helene Hilscher sowie die Zwillinge Anna und Sophie Hammer gemeinsam mit ihren Betreuern zum Bundesfinale des Schülerwettkampfs "Jugend trainiert für Olympia" nach Berlin.

Es ist das erste Mal seit dem Mittweidaer Basketballteam von 1995, dass eine Sportmannschaft des Gymnasiums den Sprung zum Bundesfinale geschafft hat. "Ich freue mich riesig darauf. Wenn ich mir die Wettkampfkleidung ansehe, umso mehr. Die grüne Farbe steht uns wirklich gut", sagt die zwölfjährige Anne Pintaske, die wie Celine Eulitz bei der HSG Mittweida aufschlägt. Beide haben diese Saison in ihren jungen Jahren schon die Damen-Bezirksliga aufgemischt und mit ihrem Team als Zweiter den Landesliga-Aufstieg geschafft. "Bei uns reiht sich derzeit ein Erfolg an den nächsten - und auch unsere Eltern sind froh", so Anne Pintaske.

Die vier anderen Spielerinnen des Teams spielen ebenfalls aktiv Tischtennis - für den Lichtenauer SC sowie die SG Hermsdorf. "Die Vereine haben den Hauptanteil am Erfolg. Wir müssen das Potenzial ja nur erkennen und uns dann zu den Wettbewerben anmelden", gibt Sportlehrer Frank Hoffmann die Lorbeeren gleich weiter. Dennoch haben sich die sechs jungen Damen in den Osterferien noch einmal zu einem gemeinsamen Training in Vorbereitung auf das Bundesfinale getroffen. "Das hat der Hermsdorfer Jugendtrainer Johannes Hammer organisiert. Er wird auch mit nach Berlin fahren und dort die Mädels mit betreuen", so Hoffmann.

Beim Bundesfinale in Berlin gibt es je nach Jahreszeit vier verschiedene Veranstaltungen. "Wir nehmen beim Frühjahrsfinale teil. Dabei finden alle Wettkämpfe in der Max-Schmeling-Halle statt", sagt Hoffmann. Dort, wo die deutschen Handballer bei der WM 2007 den Grundstein zum späteren Titelgewinn legten, möchten die Mittweidaer Mädels nun punkten. In ihrer Vorrunde treffen sie auf die Landesmeister aus Thüringen, Baden-Württemberg sowie Rheinland-Pfalz. "Wer das genau ist, wissen wir aber auch noch nicht", sagt Frank Hoffmann. Jedes Duell besteht aus sechs Einzeln und drei Doppeln. Das Team, das zuerst fünf Mannschaftspunkte erkämpft hat, gewinnt. Die Vorrunde findet am Mittwoch statt, eine mögliche Finalrunde am Donnerstag.

Auf einen Höhepunkt dürfen sich die jungen Tischtennisdamen auf jeden Fall freuen: Als kleine Belohnung hat die Schule für Donnerstagabend Karten für die "Blue Man Group" organisiert. "Natürlich werden wir uns auch die Stadt ein wenig ansehen", kündigt Frank Hoffmann an. Bevor es am Freitag nach Hause geht, schaut sich die Mittweidaer Truppe die Wettkämpfe im Basketball an. "Im Schulsport müssen die Mädels ja auch Basketball spielen. Da ist das interessant", so Hoffmann.

Neben den Mittweidaerinnen fahren noch zwei mittelsächsische Tischtennisteams nach Berlin: Das Cottagymnasium Brand-Erbisdorf schickt ebenfalls eine Mädchenmannschaft ins Rennen, das Flöhaer Gymnasium ein Jungenteam.