HSG-Dachsen wird erneut heimgeleuchtet

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben das wichtige Duell beim ZHC Grubenlampe verloren. Damit bleibt das Team auf einem Abstiegsplatz.

Von Knut Berger

erschienen am 05.12.2016



Zwickau. In der friedlichen Vorweihnachszeit könnte man sich die 20:22 (12:12)-Niederlage der HSG Freiberg beim Zwickauer HC Grubenlampe durchaus schönreden. Nach elf Spieltagen belegen die Bergstädter mit 8:14 Punkten zwar einen Abstiegsplatz, doch Rang 7 ist nur drei Zähler entfernt. Da man sich aber grundsätzlich nicht belügen sollte, ist es an der Zeit, ein paar Wahrheiten anzusprechen: Wenn die HSG weiter auf diesem Niveau spielt, dürfte die Mitteldeutsche Oberliga für die Truppe von Trainer Anel Mahmutefendic nach dieser Saison Geschichte sein.

Denn im Spiel zweier sportlich limitierten Mannschaften war Freiberg eindeutig das schwächere. Insgesamt verdienten sich beide Seiten weder in der A- noch in der B-Note (künstlerischer Eindruck) Höchstwerte. Schon nach wenigen Minuten sorgte Marcin Kijowski für Zweifel, ob die Freiberger für dieses enorm wichtige Duell beim alten Rivalen gerüstet sind. Beim Stand von 1:2 trat er an den Siebenmeterpunkt. Statt den Ball dem gegnerischen Torwart um die Ohren zu hauen und damit für Respekt zu sorgen, versuchte er es mit einem Trickwurf. Der Kullerball wurde eine sichere Beute des Zwickauer Keepers.

Dennoch schien es zunächst, als würde dies der einzige Ausrutscher bleiben. Die HSG glich durch Jens Tieken aus (4:4) und setzte sich durch Treffer von Björn Richter und Nico Werner (2) auf 7:4 ab. Doch dann leisteten sich die Gäste erneut Fehler, spielten Konter schlampig aus und kassierten sechs Minuten vor der Pause den Ausgleich (10:10).

Nach dem Wechsel konnten sich die Freiberger bei ihrem Torwart Tino Hensel bedanken, dass er das Team im Spiel hielt. Als Nico Werner das 16:14 markierte (43.) und die Gastgeber dreimal hintereinander verwarfen, verpasste es HSG, daraus Kapital zu schlagen. Nun wechselte sich Jiri Tancos, der Zwickauer Spielertrainer, gegen seine alten Teamkollegen ein und hielt die ZHC-Deckung zusammen. Dennoch blieb die HSG im Geschäft. In der 50. Minute zeigte Kijowski, dass er doch vom Punkt treffen kann und glich zum 18:18 aus. Doch in der Schlussphase scheiterte Kevin Elsässer in guter Position, Peter Deli semmelte einen Konter übers Tor, und ein weiterer Siebenmeter wurde vom Zwickauer Keeper pariert. Dazu kam ein völlig unnötiger Ballverlust, als ein Zuspiel aus drei Metern nicht beim Nebenspieler ankam. So nahm das Unheil seinen Lauf. Zwickau legte vor (21:19/58.). Tiekens Anschluss zum 20:21 war ein Muster ohne Wert, denn im Gegenzug stellten die Zwickauer den 22:20-Endstand her.

"Jetzt ist es Zeit, dass sich jeder Spieler kritisch hinterfragt und eine klare Reaktion zeigt. Auch wir Trainer müssen uns Gedanken machen, was wir verändern können", sagte HSG-Coach Anel Mahmutefendic. Die Abwehrleistung schätzte er als gut ein, doch im Angriff hakt es gewaltig: "Wir hätten zur Pause deutlich führen müssen, haben aber viel zu viele klare Chancen vergeben." Die Stimmung zur Weihnachtsfeier, die nach dem Spiel stattfand, war entsprechend gedrückt.

Statistik HSG Freiberg: Kowalczyk (1.-20.), Hensel (21.-60.); C. Werner, Wunderwald (1), Schettler (3), Neumann (1), Richter (1), Kijowski (1/1), Deli (2), Junghanns, Elsässer, Cingel, Tieken (4), N. Werner (7)

Zeitstrafen: HSG 6; ZHC 8 min - Siebenmeter: HSG 3/1; ZHC 3/3 - Zuschauer: 226