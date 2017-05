HSG rutscht weiter ab

Eine tolle Atmosphäre in der Mittweidaer Sport- halle, jedoch keine Punkte. Das ist das Ergebnis des dritten Kampftages in der Judo-Verbandsliga Sachsen für die HSG Mittweida.

erschienen am 22.05.2017



Mittweida. Anders als erwartet hat der Heimkampfttag für die Mittweidaer Judoka begonnen. Durch den Ausfall von Mannschaftsleiter Patrick Hübner, der aufgrund einer Zerrung als Kämpfer passen musste, und von René Andreis, der kurzfristig einen Kampfrichtereinsatz hatte, konnte das Team keinen Starter in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm ins Rennen schicken. Am Ende gab es trotz guter Stimmung in der Sporthalle "Am Schwanenteich", für die Gastgeber wenig zu holen. 1:5 endete das Duell gegen den Chemnitzer PSV II, knapp mit 3:4 verlor die HSG den zweiten Mannschaftskampf gegen die SG Weixdorf.

In der ersten Begegnung standen die Mittweidaer Männer dem Chemnitzer PSV II gegenüber. Der Tabellendritte war wie erwartet stark aufgestellt und so für die Gastgeber unbezwingbar. Einen Punkt konnte lediglich Julius Enge in der Klasse über 100 Kilogramm holen. Maurice Last musste sich in der bei den Männern bis 60 Kilogramm nach starkem Kampf acht Sekunden vor Schluss geschlagen geben. Auch Georg Ernst schlug sich in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm wacker gegen den Chemnitzer Thomas Nowak und unterlag am Ende mit einer Wertung weniger. So stand es 5:1 für den CPSV II.

In der Begegnung gegen die SG Weixdorf stellte Patrick Hübner die Mannschaft noch einmal um. Die Taktik brachte aber nicht die Wende, weil die beiden jungen Mittweidaer Maurice Last und Justus Türpe ihre Kämpfe verloren. Anschließend konnten die Mittweidaer mit Siegen von Julius Enge sowie Georg und Jakob Ernst zum 3:3 ausgleichen und die Spannung in der Halle damit ordentlich in die Höhe treiben. Im letzten Kampf hatte Jörg Weichelt in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm auch den möglichen Sieg in der Hand und konnte nach kurzer Zeit in Führung gehen. Doch dann ging der Versuch, seinen Gegner in eine defensive Position zu bringen, schief und er wurde mit einem Schulterwurf auf die Matte geschickt. Damit stand es am Schluss 4:3 für die SG Weixdorf.

"Leider hat es am Ende nicht ganz gepasst. Ein Sieg gegen Weixdorf wäre auf jeden Fall drin gewesen", fasste Patrick Hübner den Kampftag zusammen. Nun gilt es die Saison am 10. Juni möglichst gut zu beenden. In Riesa kämpft die HSG gegen den VfL Riesa II und den SV Einheit Altenburg. Neuer Spitzenreiter der Verbandsliga ist die TSG Oederan, die Schlettau (6:1) und Riesa II (5:2) sicher bezwang. (re/sb)