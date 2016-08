Hausmeister mit starken Armen

Deutscher Meister und WM-Sechster 2016 ist Jens Christalle geworden. Für die Olympischen Spiele reichte das dennoch nicht. Zum einen, weil seine Sportart nicht olympisch ist, zum anderen kam der Geringswalder erst spät zum Kraftdreikampf. Doch auch mit 43 denkt er nicht ans Aufhören.

Von Dennis Heldt

erschienen am 27.08.2016



Geringswalde/Hausdorf. Es ist schwülwarm in der Bowling- und Sporthalle in Hausdorf. Montagabend gegen 18 Uhr, die Sonne prasselt mit voller Wucht an die großen Scheiben des Fitnessstudios. Jens Christalle laufen die Schweißperlen über die Stirn. Doch nicht allein wegen der Hitze, der muskulöse Hausmeister aus Geringswalde stemmt gerade 165 Kilogramm dreimal in Folge in die Höhe.

Neben den befestigten Gewichten hängen beim Bankdrücken links wie rechts dicke Eisenketten an der Stange. Mit diesen trainiere er lieber, sagt Christalle nach der Übung. Sie geben beim Heben und Senken der Stange etwas nach und unterstützen das Training, da sie vom Boden abgefedert werden, erklärt der 43-Jährige. Dreimal die Woche kommt der Geringswalder nach der Arbeit ins Fitnessstudio des Hausdorfer SV, um zu trainieren. Doch das Krafttraining ist für Christalle mehr als nur Ausgleich zur Arbeit. Der Hausmeister tritt seit einigen Jahren für den HSV bei nationalen und internationalen Meisterschaften an.

Im Mai wurde er bei der Weltmeisterschaft im dänischen Rödby Sechster der AK 40 im Bankdrücken. 265 Kilogramm im ersten Versuch reichten dafür. Im dritten Versuch konnte Christalle die aufgelegten 302,5 Kilogramm nicht von der Bank wegdrücken. Doch mit eben diesem Gewicht wurde der Schwede Conny Blomgren Weltmeister.

"Im Training habe ich das Gewicht schon gestemmt, aber im Wettkampf ist das dann doch etwas anderes. Die Kulisse, die Stimmung vor 300 Zuschauern und vor den Kameras, da ist man schon nervös und aufgeregt", berichtet Christalle. Mit Platz 6 sei er nicht unzufrieden. Dass es aber auch international noch besser gehen kann, bewies er bereits: 2013 wurde Jens Christalle in Prag Vizeweltmeister, 2014 Dritter bei den Deutschen Meisterschaften und 2015 sogar Deutscher Meister.

Dabei hat der Geringswalder spät mit dem aktiven Kraftsport angefangen. Neben dem Bankdrücken gehören im Dreikampf noch die Disziplinen Kniebeugen und Kreuzheben dazu. "Ich habe 1994 als Arbeitsausgleich ganz klassisch im Fitnessstudio in Waldheim mit dem 'Pumpen' begonnen. Mit der Zeit merkte ich, dass das allein nicht ausreicht für mich", erzählt Christalle.

2004 zog er berufsbedingt von Waldheim nach Geringswalde, wo er den Kraftsport beim dortigen Handballverein fortsetzen konnte. Um aber weiter an Wettkämpfen teilnehmen zu können, wechselte er vor einigen Jahren zum Hausdorfer SV. "Ich wurde mit offenen Armen empfangen", schwärmt der Geringswalder. "Hier trainieren viele verschiedene Athleten, die sich nicht nur beim Training gegenseitig helfen. Wir sind eine große Familie." Dafür lohne es sich, hart zu arbeiten: "Die 300 Kilogramm will ich noch packen, das ist meine Schallmauer, die ich durchbrechen muss", sagt der ehrgeizige Kraftsportler.

Wie lange der Oldie das aber noch so professionell betreiben kann, macht er auch von der Gesundheit abhängig: "Solange wie es geht, mache ich weiter. Sollten sich aber Verletzungen und Beschwerden häufen, höre ich auch auf die Signale meines Körpers."

Zuvor steht aber bereits im Oktober noch der zweite Saisonhöhepunkt an: Die Europameisterschaften im luxemburgischen Hamm. Dafür schwitzt Jens Christalle den Sommer über gern im aufgeheizten Fitnessstudio und wuchtet die schweren Eisenketten immer wieder nach oben.