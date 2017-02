LWV peilt nun Durchmarsch an

Nach dem umkämpften 6:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen Rotation Trebsen fehlt den Bezirksliga- Keglern des LWV Geringswalde nur noch ein Sieg zur Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Verbandsliga.

Von Robin Seidler

erschienen am 21.02.2017



Geringswalde/Rochlitz. Mit den letzten Würfen könnte am Samstag bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft der Kegel-Bezirksliga Leipzig gefallen sein: Aufsteiger LWV Geringswalde gewann das Topspiel gegen Rotation Trebsen mit 6:2 (3037:3035) und konnte die Tabellenführung dadurch sogar ausbauen.

"Es war eine reine Nervenschlacht, bei der sich zwei Teams auf Augenhöhe begegneten. Nach dem letztlich doch noch deutlichen Sieg können wir nun tatsächlich den Durchmarsch in die 2. Verbandsliga schaffen", freute sich der Vorsitzende des LWV Geringswalde, Hans Marschner.

Für den sechsten Heimsieg im sechsten Heimspiel mussten die Geringswalder allerdings enorm kämpfen. Nach starkem Beginn führte der Gastgeber nach vier Einzelduellen zwar mit 3:1, aber die Gäste von der Mulde lagen bei den Gesamtkegeln nur mit einem Holz zurück. "Das Finale war dann nichts für schwache Nerven", so Marschner. Nachdem sich in den Einzelspielen ein 1:1 abzeichnete, fiel die Entscheidung bei den Gesamtkegeln buchstäblich mit dem letzten Wurf aller vier Kegler. Letztlich gewannen die Geringswalder bei den Gesamtkegeln knapp mit zwei Holz Vorsprung und sicherten sich dadurch auch die zusätzlichen zwei Mannschaftspunkte zum Gesamterfolg. Bester Akteur in den Reihen des LWV Geringswalde war Dirk Hammer mit 539 Holz.

Somit fehlt den LWV-Keglern aus den beiden ausstehenden Saisonspiel nur noch ein Sieg zur Meisterschaft. Bereits in zwei Wochen könnten die Geringswalder im nächsten Spitzenspiel den Staffelsieg und damit den Durchmarsch in die 2. Verbandsliga klarmachen. Dann treten sie beim neuen Tabellenzweiten SSV Torgau an. Am 18. März empfangen die Geringswalder auf den heimischen Bahnen Olympia Leipzig.

Liga-Kontrahent BSC Motor Rochlitz musste dagegen zuhause einen Dämpfer einstecken. Die Rochlitzer verloren gegen die BSG Chemie Leipzig mit 3:5 (3064:3110). Auch dieses Spiel war ein Duell auf Augenhöhe. Jeder der drei Einzeldurchgänge ging letztlich 1:1 aus. Im ersten Durchgang konnte Wolfgang Hofmann (534 Holz) sein Duell gewinnen, doch Werner Hofmann (496) unterlag. Im zweiten Durchgang holte Michael Stellmaszyk (537) einen Punkt für die Rochlitzer, dieser blieb Frank Nitsche (489) vergönnt. Für den dritten Rochlitzer Zähler sorgte Axel Funk (497), während Thomas Kosta trotz 511 Kegel unterlag. Trotz dieser geschlossenen Mannschaftsleistung reichten die Punkte letztlich nicht aus, um die wichtigen zwei Zusatzzähler zu ergattern. Durch die Niederlage fallen die Rochlitzer zunächst auf den 5. Platz (13:11) Punkte zurück, allerdings ist im Mittelfeld der Liga alles eng zusammen. (mit hanm/wfd)