Mit Schwung ins Derby

Aufsteiger SV Niederwiesa hat in der Handball- Bezirksliga seit drei Spielen nicht gewonnen. Unruhig wird deshalb aber niemand.

Von Knut Berger

erschienen am 28.10.2016



Niederwiesa. Es war ein Start nach Maß, den der Aufsteiger SV Grün-Weiß Niederwiesa am ersten Spieltag der Handball-Bezirksliga hinlegte. Die Grün-Weißen bezwangen zu Hause den Zwönitzer HSV II 26:25. Doch dieser Erfolg blieb bisher der einzige Doppelpunktgewinn. Es folgten drei Niederlagen hintereinander, mit 2:6 Zählern liegt der SV auf dem 9. Tabellenplatz.

Die raue See der Bezirksliga hat das Niederwiesaer Schiff zwar noch nicht in Seenot gebracht, dennoch muss Trainer Martin Herwick derzeit am Steuerrad drehen, um den Kahn wieder auf Kurs zu bringen. Allerdings ist im Lager der Grün-Weißen niemand von dieser Zwischenbilanz überrascht. "Es war allen klar, dass es als Aufsteiger nicht einfach wird. Zudem habe ich schon oft gesagt, dass wir im Training mehr investieren müssen, um die Spiele erfolgreich zu gestalten", so Herwick. Am Reformationstag müssen die Grün-Weißen nun zu einem alten Bekannten reisen: Am Montag steht die Partie beim TSV Fortschritt Mittweida (5. Platz/6:4 Punkte) an, in dessen Reihen unter anderem der Ex-Flöhaer Eduard Sabot spielt.

"Mittweida ist ein etabliertes Team, gegen das wir im vergangenen Jahr drei Testspiele absolviert haben", sagt Herwick, der sich aber insgesamt mehr auf sein Team als auf den Kontrahenten konzentrieren will. Obwohl seine Truppe zuletzt nicht gewinnen konnte, habe sie gute Leistungen gezeigt. " Dies gilt es jetzt zu wiederholen. Die Fehler haben wir angesprochen und im Training an der Abstellung gearbeitet", sagt der Coach. Grundsätzlich sieht er seine Mannschaft in Mittweida nicht chancenlos. "Wir müssen mit der richtigen Einstellung zu Werke gehen und um jeden Ball kämpfen", nennt der Übungsleiter zwei Bestandteile der Erfolgsformel.

Vor dem Spiel, dass am Montag, 15 Uhr, in der Sporthalle am Schwanenteich in Mittweida angepfiffen wird, hat Herwick die Qual der Wahl. Denn aktuell stehen ihm alle Akteure des Kaders zur Verfügung. "Das bedeutet leider auch, dass für einen Spieler kein Platz auf dem Protokoll sein wird", kündigt der Trainer an. Toni Diel dürfte zu den Spielern zählen, die sich gegen Mittweida das Trikot überstreifen. Diel, der das Einmaleins des Handballsports in Niederwiesa erlernte, später unter anderem in Flöha in der Verbandsliga spielte und im Sommer von Zschopau zu den Grün-Weißen zurück kehrte, dürfte dem Team mit seiner Erfahrung weiterhelfen. "Er konnte aber aufgrund von Kniebeschwerden nur unregelmäßig trainieren. Doch wen diese Verletzung auskuriert ist und wir ihn auch athletisch wieder in den Griff bekommen, wird er seinen Rhythmus finden", ist sich Herwick sicher.

Bereits am Sonntag muss der HV Oederan (11./2:8) beim Zwickauer HC Grubenlampe II bestehen. In der Frauen-Bezirksklasse kommt es morgen zum Duell zwischen Mittweida (4./6:4) und Flöha (9./4:6). Die Oederaner Damen (2./7:3) spielen bei Burgstädt II (8./4:4).