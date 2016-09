Mittelsachsen geben in den Niederlanden Gas

Die jungen Rennpiloten Kevin und Leon Orgis starten am Wochenende in Assen beim Finale des Northern Europe Cups.

Von Robin Seidler

erschienen am 01.10.2016



Arnsdorf. Für die schnellen Brüder Kevin und Leon Orgis geht die Premieren-Saison in ihren Motorrad-Klassen dem Ende entgegen. Am Wochenende starten beide nochmals gemeinsam beim Northern-Europe-Cup im niederländischen Assen - es ist das Saisonfinale für die Nachwuchs-Rennpiloten. Vater und Manager René Orgis findet dabei schon vor dem Saisonfinale lobende Worte für seine Sprösslinge.

Vor allem über die Leistungen von Kevin Orgis (16) im Red-Bull-Rookies-Cup - für Talente das Sprungbrett in die Weltmeisterschaft - zeigte er sich begeistert. "Kevin hat sich in seinem ersten Rookies-Jahr super geschlagen. Mit diesen Erfahrungen kann er nächstes Jahr genau dort anknüpfen, und wir erwarten Großes", sagt Orgis.

Zuletzt zeigte der 16-jährige Pilot noch einmal sein ganzes Können. Im spanischen Aragon ging er auf Platz 21 ins Rennen. Im ersten Rennen bremste ihn ein technischer Defekt aus, sodass er nur eine Position gutmachen konnte. Doch im zweiten Lauf nahm Kevin Orgis nochmals sein Herz in die Hand und fuhr bis auf den 7. Platz nach vorn. Damit dürfte er bei den Verantwortlichen des Cups einen nachhaltigen letzten Eindruck in dieser Saison hinterlassen haben - zumal der Arnsdorfer in der Gesamtwertung auf Platz 13 einkam. "Im ersten Jahr in dieser Klasse ist das eine tolle Leistung", sagt Vater Orgis, zumal die Ergebnisse gegen Saisonende immer besser wurden.

Im Northern-Europe-Cup liegt Kevin Orgis mit 96 Punkten auf Platz 5 und hat noch Tuchfühlung zu Platz 3. Beim Rennen auf dem Hockenheimring konnte er zuletzt aber nicht antreten. Dagegen fuhr sein Bruder Leon dort auf den 7.Platz, nachdem beim Start noch die Kupplung versagt hatte.

"Leon hat ebenfalls mächtig an Grundschnelligkeit gewonnen, worauf wir weiter aufbauen können", sagt René Orgis. "Rang 7 für Leon ist aus meiner Sicht ein zufriedenstellendes Ergebnis", sagt Teammanager Stefan Kiefer. Der Nachwuchspilot selbst war enttäuscht: "Von Position fünf gestartet und dann auf sieben ins Ziel zu kommen, ist meiner Meinung nach kein gutes Ergebnis. Ich habe gehofft, dass die Kupplungsprobleme nach dem Start weg sind, aber es hat nicht funktioniert."

Mit 51 Punkten ist der jüngere der beiden Brüder Zehnter der Gesamtwertung. In Assen haben beide nun am Wochenende noch einmal die Möglichkeit, viele Punkte zu sammeln. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht.