Neuzugang hat alles im Griff

Sachsenligist BSC Freiberg hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Der frühere Profi hat einiges von der Fußball-Welt gesehen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 22.10.2016



Freiberg. Thomas Metzner ist schon ziemlich herumgekommen. Der Torwart aus Dresden war bereits in Spanien am Ball, hat in der 1. und 2. dänischen Liga das Tor gehütet und mit dem FC Zürich sogar Erfahrungen in der Champions League gesammelt. Dass es den 33-Jährigen jetzt nach Freiberg verschlagen hat, ist Zu-, für den BSC aber vor allem ein Glücksfall.

"Ich hatte vor einiger Zeit angefragt, ob ich hier nicht einmal ein Fußballcamp ausrichten kann", erzählt Thomas Metzner. Der Ex-Profi hat seit drei Jahren eine mobile Fußballschule, mit der er im Moment meist in Sachsen und Nordrhein-Westfalen unterwegs ist. Zwar hat es mit dem Camp in Freiberg noch nicht geklappt, doch als der BSC anfragte, ob sich er einen vorübergehenden Wechsel zum Sachsenligisten nach Freiberg vorstellen könne, "ging alles eigentlich ganz schnell", lächelt Metzner.

Beim BSC fehlt Stammtorhüter Martin Heydel mehrere Wochen, und nach dem Wechsel von Sören Geiger nach Mittweida hätte die Verantwortung allein auf den Schultern des 19-jährigen Robin Fritzsche gelegen. Eine zu große Last, befanden die Verantwortlichen - zumal die Freiberger in der Liga gerade Spitzenteams am Stück präsentiert bekommen. Da Thomas Metzner bei International Leipzig nur noch als "Stand-by-Profi" geführt wurde und fast ein Jahr lang nicht im Tor stand, war er sofort spielberechtigt.

Am Montag vergangener Woche hatten beide Seiten alle Formalitäten geklärt, am Sonntag hütete Metzner beim Gastspiel der Freiberger in Markkleeberg (2:2) bereits den BSC-Kasten. Und war ein Garant für den nicht unbedingt eingeplanten Auswärtspunkt: "Ein riesengroßer Rückhalt, bereits im ersten Spiel", lobt BSC-Manager Andreas Gartner den erfahrenen Keeper. Bei beiden Gegentoren, die jeweils nach Eckbällen aus Nahdistanz fielen, war Metzner absolut chancenlos. "Die hätte auch ein Bundesliga-Keeper nicht verhindern können", sagt Gartner.

Groß geworden ist Thomas Metzner bei Dynamo Dresden. Mit 16 unterschrieb er seinen ersten Profi-Vertrag, damals waren Christoph Franke und Sven Köhler Trainer an der Elbe. Nach einem Jahr wechselte der junge Dresdner aber zum VFC Plauen, um mehr Spielpraxis zu bekommen. Später ging es unter anderem zum Halleschen FC. Doch auch im Ausland sammelte der Torhüter internationale Erfahrungen. Beim FC Terrassa spielte er in der 3. spanischen Liga, ehe er über Varde IF (Dänemark) zum FC Zürich kam. Beim Schweizer Traditionsklub war er die Nummer 2 hinter dem damaligen Nationalkeeper der Eidgenossen.

Zurück in Deutschland, stand Metzner auch beim Radebeuler BC, Heidenauer SV und beim FC International Leipzig im Gehäuse. Mit den Leipzigern schaffte er 2014/15 den Aufstieg in die Oberliga Süd.

Es reize ihn, immer wieder etwas Neues kennenzulernen und zu probieren, erzählt Thomas Metzner. "Ich habe sicher ein sehr bewegtes Fußballerleben geführt." Darüber hinaus hat er in Leipzig und Spanien Sportwissenschaften studiert und in Esbjerg (Dänemark) einen Master in Management gemacht.

Eigentlich sollte das Umherziehen nun zu Ende sein, meint er schmunzelnd. Seit drei Jahren widmet er sich dem Aufbau seiner Fußballschule, an der er mittlerweile vier Trainer beschäftigt. Doch auch mit seinen Fußballcamps für 4- bis 18-Jährige hat Metzner die Fühler bereits nach Österreich ausgestreckt. In die Schweiz hat er ebenfalls Kontakte aufgefrischt. Auch an Schulen und Kindergärten in Dresden, Berlin und Leipzig ist der 33-Jährige regelmäßig zu Gast. Dazu kommt ein eigenes Label für Fußballausrüstung.

In Freiberg will Thomas Metzner zunächst noch in den kommenden drei Spielen aushelfen. Morgen gegen den VfL Pirna-Copitz, am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Eilenburg und dann bei Rapid Chemnitz. Wie es weitergeht, wenn Martin Heydel zurück ist, darüber macht sich Metzner noch keine Gedanken. "Wir haben jetzt drei schwierige Aufgaben zu lösen. Danach setzen wir uns erneut zusammen und sehen weiter."

Sachsenliga 9. Spieltag - So., 15 Uhr: BSC Freiberg - VfL Pirna-Copitz (Platz der Einheit)

team-soccer.eu