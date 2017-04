Rückblick mit Wehmut

Den Oberliga-Handballern der HSG steht offenbar doch ein gehöriger Umbruch bevor. Nach Trainer Anel Mahmutefendic werden auch Torhüter Damian Kowalczyk und Rechtsaußen Peter Deli Freiberg verlassen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 29.04.2017



Freiberg. Damian Kowalczyk ist derzeit viel unterwegs. Nicht nur am Wochenende, wo er mit dem Team der HSG Freiberg in der Mitteldeutschen Oberliga gleich zweimal auf Reisen geht - heute zum Tabellenfünften Köthen und am Montag noch zu Spitzenreiter Bad Blankenburg. Vor allem ist der polnische Torhüter der Freiberger im Moment jedoch auf der Suche nach einem neuen Verein: Der Vertrag des 1,93-Meter-Recken zwischen den Pfosten läuft nach der Saison aus.

"Das ist sehr schade", sagt Damian Kowalczyk. "Wir haben uns in Freiberg wirklich wohl gefühlt." Die HSG hatte dem 27-Jährigen, der 2015 vom polnischen Zweitligisten MKS Olimpia Piekary kam, ein neues Angebot vorgelegt, allerdings zu geringeren Bezügen. "Das war eine rein wirtschaftliche Entscheidung", sagt Stefan Lange, der Geschäfts- führer der HSG-Spielbetriebsgesellschaft. "Damian passt sportlich und menschlich absolut in unser Team." Der Rahmen für 2017/18 lasse aber nicht mehr zu, so Lange.

"Ich wäre gern geblieben, aber das hat so nicht gepasst", sagt Kowalczyk. "Ich muss auch an meine Familie denken."Der Vorstand habe viel versucht, hatte sich auch um eine Stelle für den ausgebildeten Sportlehrer bemüht. Dafür benötigt der HSG-Keeper unter anderem ein Sprachzertifikat, zudem müssen die Zeugnisse in Berlin beglaubigt werden. "So kurzfristig war das alles nicht möglich", erklärt Lange.

Die Zeit drängt jedoch - auch bei der Suche nach einem neuen Verein. "Viele Vereine haben ihre Kaderplanung für die neue Saison schon abgeschlossen", sagt Damian Kowalczyk, der mit Ehefrau Kornelia (zwei Jahre Trainerin der Weißenborner Handballerinnen) und Töchterchen Hanna (6 Monate) auf jeden Fall in Deutschland bleiben möchte. Er habe einige Angebote, so der polnische Keeper, der sich unter anderem bei den Fünftligisten HBV Jena und in Mühlheim an der Donau vorgestellt hat. Dort sei es ebenfalls sehr schön - aber auch sehr weit weg von der polnischen Heimat. In Freiberg konnten Eltern und Freunde oft zu Besuch kommen.

Dennoch sei er keinesfalls pessimistisch, sagt der 27-Jährige. Denn in den zwei Jahren in Freiberg habe er nicht nur sportlich neue Erfahrungen sammeln können ("Abstiegskampf kannte ich vorher noch nicht", schmunzelt Kowalczyk), sondern auch die deutsche Kultur und die Sprache lernen können sowie viele Freunde gefunden. "Das waren zwei tolle Jahre." Und die Fans bei der HSG seien einfach fantastisch. Auch in die alte Bergstadt hatten sich Damian und Kornelia auf Anhieb verliebt. "Deshalb sind wir schon traurig, dass wir jetzt wegziehen müssen."

Den Blick auf das ausstehende Programm in der Oberliga soll das aber nicht trüben. Sowohl heute in Köthen als auch am Montag in Bad Blankenburg sei die Mannschaft nicht chancenlos, sagt Damian Kowalczyk. Gegen Köthen habe man jetzt dreimal verloren - "das wollen wir ändern", so der HSG-Torhüter. Und dem schon feststehenden Aufsteiger vielleicht ein Bein zu stellen, sei auch nicht unmöglich. "Im Hinspiel waren wir ganz nah dran", erinnert er an das knappe 23:26 kurz vor Weihnachten.

Damian Kowalczyk ist nicht der einzige Spieler, der die HSG nach der Saison verlassen wird. Auch der Vertrag des Ungarn Peter Deli wurde nicht verlängert, sagt HSG-Geschäftsführer Lange. Zudem lege Patrick Junghanns aus beruflichen Gründen eine Pause ein. Marcin Kijowski (26), der im Vorjahr aus der zweiten polnischen Liga kam, und der Kroate Marko Cingel (25) haben noch gültige Verträge bis 2018.

Mitteldeutsche Oberliga 26. Spieltag - Sa., 19 Uhr: HG 85 Köthen - HSG Freiberg; 27.Spieltag - Mo.,17 Uhr: HSV Bad Blankenburg - HSG Freiberg