Rückkehrer sorgt für Schwung

367 Tage ist Sebastian Krause verletzt gewesen und war nur Zuschauer beim BSC Freiberg. Im Frühjahr sind sowohl der Mittelfeldspieler als auch das ganze Team des Sachsenligisten im Aufwind.

Von Steffen Bauer

erschienen am 25.03.2017



Freiberg. Es ist noch gar nicht so lange her, da ist Sebastian Krause am Samstagnachmittag maximal ohne Sporttasche in Richtung Fußballplatz losgefahren. Ein Jahr lang (genau 367 Tage) war der Mittelfeldspieler des BSC verletzungsbedingt außer Gefecht gesetzt und konnte seinen Teamkollegen höchstens am Spielfeldrand den Rücken stärken. Mit Beginn der Rückrunde ist Krause beim Sachsenligisten aus Freiberg zurück - und mit ihm auch der Erfolg. Sieben Punkte fuhren die BSC-Kicker in den ersten vier Spielen des Frühjahrs ein. Damit haben sie fast schon die Ausbeute der gesamten Hinrunde (9 Punkte) erreicht.

Das sei eine sehr gute Bilanz, strahlt der 26-Jährige, der vor seiner langwierigen Fuß- und Achillessehnenverletzung die Kapitänsbinde beim BSC trug. "Aber wir können sogar noch besser spielen", sagt Krause selbstbewusst. Die Siege bei Stahl Riesa (2:0) und gegen den VfL Hohenstein-Ernstthal (3:0) konnte man natürlich so nicht erwarten. "Aber am Ende war es völlig verdient", so der Freiberger, der seit 15Jahren im BSC-Trikot spielt.

Im vergangenen Jahr hatte er aber schon daran gezweifelt, ob er überhaupt wieder Fußball spielen kann. "Zeitweise konnte ich nicht einmal laufen gehen", sagt Sebastian Krause. Er habe alle möglichen Ärzte konsultiert, doch die Beschwerden im Fuß und später an der Achillessehne klangen nicht ab. Kurz vor Weihnachten war der Ex-Kapitän dann aber plötzlich wieder an Bord: Im Nachholspiel gegen die SG Taucha half der 26-Jährige nach zuvor nur zwei kurzen Trainingseinheiten mit der Mannschaft mit, nach sieben Niederlagen einen hochwichtigen 2:1-Sieg zu sichern, mit dem der BSC den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen herstellte.

Inzwischen stehen die Freiberger auf Platz 11 (16 Punkte) - und damit über dem ominösen Strich. Doch bis zum Klassenerhalt ist es noch ein weiter Weg, das weiß auch Sebastian Krause. "Wir dürfen jetzt nicht nachlassen." Aussetzer wie in der 1. Halbzeit in Lößnitz (0:3) werden sofort bestraft, sagt der angehende Bauingenieur, der in Kürze mit seiner Diplomarbeit beginnt und zudem Projekte einer Dresdner Baufirma betreut. Die Wintervorbereitung hat der Mittelfeldspieler dabei komplett absolviert: "Ich bin wieder voll drin."

Für Stefan Birnbaum, den neuen Trainer des BSC, spielt der Linksfuß eine zentrale Rolle im Team. "Er hat immer wieder neue Ideen und vor allem Zug zum Tor", lobt der 39-Jährige, bei dem Krause zuletzt viermal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand. Mit vier Torvorbereitungen ist der Student neben Paul Kiontke der beste Torvorbereiter beim BSC - obwohl er erst fünf Spiele bestritt. Gegen Zwenkau (1:1) bekam er vom Torschützen Rick Römmler sogar das Prädikat "Weltklasse" verpasst. Das gehe natürlich runter wie Öl, schmunzelt Krause. "Aber ich habe ihm auch gern vorgelegt."

Beim heutigen Gastspiel des BSC in Grimma sind solche Qualitäten ebenso willkommen. "Wir sind dort krasser Außenseiter", sagt Trainer Birnbaum vor der Partie beim Tabellenzweiten (42 Punkte), der bei sechs Zählern Rückstand zu Spitzenreiter FC Eilenburg (48) unter Zugzwang steht. Das werde mit Sicherheit schwerer als in Riesa und gegen Hohenstein-Ernstthal, sagt der BSC-Coach. Dort hatten seine Männer die Außenseiterrolle aber sehr überzeugend ausgefüllt.

Sachsenliga 20. Spieltag - Sa., 14 Uhr: FCGrimma - BSC Freiberg (Stadion der Freundschaft)