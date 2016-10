Schnelle Sportler stehen zur Wahl

Auch im September haben die mittelsächsischen Sportler wieder tolle Erfolge verbucht. Fünf von ihnen stehen heute zur Wahl für den Sportler des Monats, die bis Dienstagabend läuft.

Von Robin Seidler

erschienen am 08.10.2016



Freiberg/Mittweida. Eine Rollschuhläuferin, ein Skispringer, ein Motorrad-Biathlet, ein Rollskiläufer und ein Radfahrer - die heutigen Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Monats in Mittelsachsen haben allesamt einen fahrbaren Untersatz und sind zudem auf Geschwindigkeit angewiesen, um gute Leistungen zu bringen. Das haben alle im September geschafft und stehen deshalb zur Wahl.

Rollkunstläuferin Leonie Leuschner vom Kriebsteiner Rollsportclub (1): Die 16-jährige Schülerin ist seit mehr als zehn Jahren auf Rollschuhen aktiv und hatte in der vergangenen Woche einmal mehr den Sprung zum Deutschen Nachwuchspokal geschafft. In Sachsen ist die in Cunnersdorf wohnende Athletin in ihrer Altersklasse nahezu konkurrenzlos.

Skispringer Oliver Böhme vom SV Blau-Weiß Dittersbach (2): Bei der Internationalen Sommer-Weltmeisterschaften im österreichischen Tschagguns flog der 38-Jährige mit Weiten von 87,5 und 86,5 Metern auf der K 98-Schanze zur Silbermedaille in der Altersklasse 35 bis 39. Kurz zuvor holte sich Böhme bei den German-Masters den nationalen Meistertitel und gehört zudem auch in diesem Jahr zur internationalen Vorspringergilde.

Motorrad-Biathlet Kai Fröhner vom Hennersdorfer SV (3): Bei der Deutschen Meisterschaft im Motorradbiathlon in Triptis ging der Hennersdorfer in drei verschiedenen Klassen an den Start und gewann alle sechs Läufe. Damit bewies er einmal mehr seine Ausnahmestellung.

Rollskiläufer Raik Baldauf vom SV Großwaltersdorf (4): In der Altersklasse 14/15 hat der 15-Jährige den Sachsencup gewonnen. Beim 6.Lauf in Oederan siegte er sowohl im Prolog (1 km) als auch im Verfolger (6 km), beim Saisonfinale in Hohburg war er ebenfalls nicht zu schlagen. Platz 1 mit 117 Punkten - 22Zähler vor dem Zweiten - ist der Lohn.

Downhill-Radfahrer Max Hartenstern aus Geringswalde (5): Neben mehreren ersten Plätzen im German-Downhill-Cup und Wettkämpfen auf europäischem Niveau schaffte es der 17-Jährige in seiner Klasse Pro Juniors U 19 im polnischen Wisla aufs oberste Treppchen und wurde Europameister. Nach dem Abitur strebt er eine Profi-Karriere an.

Mitmachen Von heute, 6 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, ist der Telefon-TED geschaltet. Die Nummern für die Kandidaten sind am Ende der Kurzporträts angegeben. Ein Anruf kostet 25 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Andere Netze können davon abweichen. Auch im Internet können Fans und interessierte Sportbegeisterte bis Dienstag an der Abstimmung teilnehmen.

