Sechse laufen vorneweg

Der Laufcup der Sparkassen-Stiftung hat in diesem Jahr mehr als 2000 Läufer angelockt. Ein Sextett war besonders gut unterwegs.

Von Steffen Bauer

erschienen am 07.12.2016



Freiberg/Flöha. Thomas Schröder bringt es auf den Punkt. "Eine Supersache und eine tolle Veranstaltung", sagt der 36-jährige Leichtathlet des TSV Falkenau nach dem Finale des 5. Laufcups der Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport. Gemeinsam mit Viviane Marschalleck und Isabel Jacob aus Großwaltersdorf, Ursula Weigel aus Thalheim, Louis Walther aus Brand-Erbisdorf und dem Freiberger Ulrich Lobin war Schröder fleißigster Punktesammler und sicherte sich Platz 1 bei den Männern 16 bis 39 Jahre - einer der insgesamt sechs Kategorien der Laufserie.

"Der Laufcup bietet interessante Wettkämpfe an und sorgt durch die Gesamtwertung noch für zusätzlichen Reiz", sagt Thomas Schröder. Der Chef der Falkenauer Laufgruppe war 2016 bei fünf der insgesamt neun Läufe am Start, kam zweimal als Sieger, zweimal als Zweiter sowie einmal als Dritter ins Ziel und holte sich damit den Gesamtsieg - neun Zähler vor dem Großwaltersdorfer Georg Semmler.

Damit kann sich Schröder nun schon zum vierten Mal den Pokal in die Vitrine stellen. Nur bei der Premiere 2012 hatte es mit dem Gesamtsieg nicht geklappt. "Damals hat mir ein Wettkampf gefehlt, um in die Wertung zu kommen, da ich verletzt war", erinnert sich der Diplom-Ingenieur für Gebäudetechnik.

Für den Falkenauer, dessen wöchentliches Trainingspensum zwischen 30 und 100 Kilometern liegt, endet damit ein erfolgreiches Jahr. Höhepunkt war der Start bei der "Tour de Tirol" im Oktober, einem dreitägigen Extremlaufwettbewerb in Österreich, wo Schröder als zweitbester Deutscher in der AK 35 auf Platz 7 lief - nach 75 Kilometern mit 3500 Höhenmetern. Auch die Abschlussfeier des Sparkassen-Cups stehe größeren Laufveranstaltungen ins nichts nach, lobt Schröder: "Das war die schönste Siegerehrung in diesem Jahr - und eine wunderschöne Sache, dass so viele Läufer hier nochmals zusammenkommen konnten."

Seinen Pokal bekam der Falkenauer von Matthias Damm, dem Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, überreicht. Der Landrat und Dirk Helbig, Vorstand der Sparkassen-Stiftung, ehrten auch die 17 weiteren Platzierten der Serie. Insgesamt vereinte der 5. Laufcup 2200 Sportler bei neun Veranstaltungen - vom Drängberglauf in Leubsdorf bis zum Crosslauf in Linda, der im Oktober den Reigen beschloss. Weit über die Hälfte waren Kinder und Jugendliche - wie Louis Walther vom SSV 91 Brand-Erbisdorf. Der 14-Jährige lief in der Kategorie Schüler 8 bis 15 zum Sieg. Der junge Leichtathlet, der sechsmal in der Woche trainiert, feierte bei sechs Starts vier Siege und verwies Levi Bianchin vom SV Einheit Bräunsdorf (205) sowie Lukas Morgenstern aus Großwaltersdorf (204) auf die Ehrenplätze.

Der Sport verbindet Menschen - das ist das erklärte Ziel der Sparkassen-Stiftung, sagt Sparkassensprecherin Indra Frey. Auch die Stärkung des Breitensportangebots in der Region ist Anliegen der Stiftung, die den ausrichtenden Sportvereinen finanziell unter die Arme greift. Den Organisatoren und fleißigen Helfern vor Ort sprach Stiftungsvorstand Dirk Helbig dabei nochmals einen besonderen Dank aus.

Bei den meisten Aktiven, so auch bei Michael Riechert aus Chemnitz, Zweitplatzierter bei den Männern ab 40 Jahre, stehen die Termine für nächstes Jahr schon im Kalender. 2017 fällt der Startschuss am 9. April beim Drängberglauf in Leubsdorf. Weiter geht es im Mai mit dem Oederaner Lauftag, Lichtenberger Talsperrenlauf und dem Trimm-Trab in Wechselburg. Der Falkenauer Bergcross, der Zschopautallauf in Erdmannsdorf, der Freiberger Herbstlauf und der Bräunsdorfer Wasserturmlauf folgen anschließend, ehe die Läufer im Oktober beim Crosslauf in Linda wieder die Ziellinie überqueren.