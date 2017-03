Senior als Vorreiter im Schulsport

Beim Sächsischen Schul-Cup der Faustballer in Rochlitz hat Organisator Karl-Heinz Oertel einen leichten Aufwärtstrend verzeichnet. Dennoch gibt es noch viele Dinge, die verbessert werden müssen, um diese Sportart voranzubringen.

Von Robin Seidler

erschienen am 29.03.2017



Rochlitz. Obwohl Deutschland im Faustballsport weltweit derzeit klar die Nummer 1 ist, genießt diese Sportart in der Breite hierzulande eher ein Nischendasein. Auch in Sachsen steckt die Basisarbeit noch in den Kinderschuhen. "Allerdings ist inzwischen ein leichter Aufwärtstrend erkennbar", wie Karl-Heinz Oertel vom FV Rochlitz festgestellt hat.

Der jahrzehntelange Vorsitzende des Rochlitzer Faustballvereins ist zudem der Schulsportverantwortliche für die Sportart in Sachsen und hat am vergangenen Wochenende bereits den vierten Sächsischen Schul-Cup im Faustball organisiert. "An einigen Schulen wird Faustball inzwischen regelmäßig angeboten", sagt Karl-Heinz Oertel. Natürlich auch an den Rochlitzer Schulen, wo die Realschüler in der 10. Klasse in diesem Rückschlagspiel sogar eine Prüfung ablegen können. "Ich würde schon sagen, dass wir als Rochlitzer im Schulsport Vorreiter in Sachen Faustball sind", sagt Oertel.

Während der 64-Jährige vor einigen Jahren den Sportlehrern beim Unterricht mithalf, sei dies inzwischen nicht mehr nötig. Inzwischen gibt es in Rochlitz auch Ganztagsangebote im Faustball. Eine Lehrerweiterbildung in dieser Sportart, in der Deutschland sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen amtierender Welt- und Europameister ist, sei vor kurzem aber erneut an der geringen Teilnehmerzahl gescheitert. "Acht Lehrer wollten mitmachen, allerdings lässt das Kultusministerium erst eine Weiterbildung ab zehn Teilnehmern zu", sagt Oertel.

Immerhin gibt es seit einem Jahr im Kultusministerium einen Referenten für den Nachwuchssport, der sich besonders auch um den Faustball kümmert, so der Rochlitzer. Die Schüler der Orte, in denen Faustball aufgrund engagierter Übungsleiter schon etwas intensiver betrieben wird, waren am Wochenende auch beim Sächsischen Schul-Cup in Rochlitz vorn dabei. Die Teams auf dem Podest kamen aus Glauchau, Radeberg und Großdubrau. In der Altersklasse 15 bis 17 Jahre blieben für die Rochlitzer am Ende die Plätze 6 und 7, eine Altersklasse tiefer (11-14) schrammte eine Mannschaft des Rochlitzer Gymnasiums knapp am Podest vorbei. "Die U 10, die ich betreue, wollte unbedingt auch einmal mitspielen", sagt Oertel. Am Ende sprang Platz 16 heraus.

Seine kleinsten Schützlinge haben aber in ihrer Altersklasse am Sonntag noch einmal die Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Insgesamt gab es am Wochenende 100 Spiele. 29 Mannschaften nahmen an beiden Turnieren teil. "Die Rochlitzer Teams haben ihre Spiele zwar meist knapp verloren, aber gute Leistungen gezeigt", lobt Karl-Heinz Oertel. Er hofft, dass noch mehr Schüler den Weg in den Verein finden.

"Derzeit haben nur wenige Interesse, Faustball auch in ihrer Freizeit zu spielen." Allerdings seien natürlich auch die Vereine in der Pflicht, den Faustball in den Schulen populärer zu machen.

Karl-Heinz Oertel ist seit dem Jahr 2011 Schulsportverantwortlicher in Sachsen für die Sportart Faustball. Seit 2005 gibt es in Rochlitz bereits Kooperationen zwischen dem Verein und den ortsansässigen Schulen. Im vergangenen Jahr gab Oertel den Vorsitz beim FV Rochlitz in jüngere Hände ab, steht dem neuen Vorstand aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.