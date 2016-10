Sportlehrerin macht Mittelsachsens Übungsleiter fit

Seit fast zwei Jahren ist Nina Köhn als Vereinsberaterin für den Kreissportbund Mittelsachsen tätig. Sie leitet zudem Fortbildungen sowie Schulungen, die besonders am Jahresende sehr Hoch im Kurs stehen.

Von Robin Seidler

erschienen am 26.10.2016



Freiberg. Nina Köhn lernt derzeit in Mittelsachsen einige Sporthallen kennen. Denn die Herbstwochen sind für die Mitarbeiterin des Kreissportbundes (KSB) Mittelsachsen traditionell eine Zeit, in der es aufgrund der Ausbildungsangebote des KSB ziemlich stressig werden kann, erzählt die 30-Jährige.

"Wir legen besonders die Fortbildungen meist ans Jahresende, weil dann ein Großteil der Trainer ihre Lizenz verlängern möchte", sagt Nina Köhn. Diese Lizenzen für den Breitensport sind meist vier Jahre lang gültig. "Doch die meisten die Trainer kommen für die Verlängerung auf den letzten Drücker, obwohl eigentlich alles schon viel eher geht", erklärt die KSB-Mitarbeiterin. Die Trainer könnten ihre Lizenzen auch während dieser vier Jahre bei Fortbildungen verlängern.

Nina Köhn arbeitet seit knapp zwei Jahren beim Kreissportbund in Mittelsachsen und ist dort in der Geschäftsstelle für die Aus- und Fortbildung zuständig. "Dass heißt natürlich, vor allem an den Wochenenden zu arbeiten, da dann ja die meisten Lehrgänge stattfinden", sagt sie. So auch am vergangenen Wochenende in Freiberg, als Übungsleiter in Freiberg ihre Kenntnisse wieder über zwei Tage lang auffrischten. "Ich schaue dann auch immer, dass ich neue Dinge mit in die Fortbildung einbringe. Meist sind das kleine Spiele, die Stärkung von sozialen Kompetenzen oder auch Muskeltraining", sagt Nina Köhn.

Erfahrung hat sie allemal. Die jetzige Vereinsberaterin war schon in verschiedenen Bereichen des Sports tätig und hat mit ihrem Studium der Sportwissenschaften auch genug Einblick. "Ich habe nach dem Studium als Sportlehrerin an Berufsschulen gearbeitet, später hatte ich dann noch ein Engagement in einer Chemnitzer Kletterhalle, was auch sehr viel Spaß gemacht hat", zählt sie ihre Stationen auf.

Beim Kreissportbund vermittelt sie nicht nur in der Praxis Wissen, sondern gibt auch theoretische Kenntnisse weiter. "Wir wollen den Übungsleitern beispielsweise auch aufzeigen, wie sie Trainingseinheiten ohne viel Mehraufwand effizienter gestalten können." Natürlich spiele auch das Vereinsrecht sowie die Führung eines Vereins mit all seinen Facetten eine Rolle.

Grundlagen der Übungsleiterausbildung hat Nina Köhn vor kurzem auch Schülern aus Mittelsachsen, dem Erzgebirge und Chemnitz vermittelt. Erstmals war der KSB Mittelsachsen hauptverantwortlich bei der Schülerassistentenausbildung im Sportpark Rabenberg bei Johanngeorgenstadt. "Bei dieser Ausbildung in den Herbstferien haben wir Neuntklässlern binnen fünf Tagen die Grundlagen für eine Tätigkeit im Sportverein nähergebracht", fasst Nina Köhn zusammen.

Im vorigen Jahr war sie schon als Referentin dabei gewesen, diesmal übernahm sie gemeinsam mit ihrem Freiberger KSB-Kollegen Silvio Christ die Federführung bei der Veranstaltung, an der 19 engagierte Jugendliche teilnahmen. Aus Mittelsachsen waren vier Schüler dabei.

Neben sportlichen Themen lernten die Teilnehmer auch wichtige Dinge über Rechtsschutz, Haftung und Versicherung im Verein. "Alle Teilnehmer haben nun die Voraussetzungen, um sich für die C-Lizenz als Übungsleiter im Breitensport zu bewerben", sagt Nina Köhn. Gefördert wurde das Projekt 3500 Euro vom sächsischen Kultusministerium, den Rest finanzierten die Teilnehmer selbst.

Ausbildungsangebote KSB

25./26. November und 2./3. Dezember: Grundlehrgang zur Ausbildung zum Übungsleiter in Freiberg und Brand-Erbisdorf (Teilnahmegebühr 60 Euro)

15. November: Fortbildung für Vereinsvorsitzende, Schatzmeister und Kassenprüfer in Mittweida

Fortbildung für Übungsleiter zur Lizenzverlängerung: 4./5. November in Döbeln, 2./3. Dezember in Brand-Erbisdorf (jeweils drei Teile zu je 5 Lerneinheiten)

www.ksb-mittelsachsen.de