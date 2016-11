Sportler des Monats Oktober gesucht

Einige Aktive aus Mittelsachsen haben ihren Herbst regelrecht vergolden können. Ein Quintett, das in den vergangenen Wochen Gas gegeben und für Schlagzeilen gesorgt hat, steht nun zur monatlichen Sportlerwahl.

Von Robin Seidler

erschienen am 12.11.2016



Freiberg/Mittweida. Schnell, willensstark und schlagkräftig - das sind die Kandidaten zum Sportler des Monats Oktober. Drei von ihnen haben mehrere PS unter ihrem Sitz, zwei weitere überzeugen besonders durch schnelle Beinarbeit. Die Wahl fällt diesmal zwischen zwei Enduro- und einem Kartpiloten, einem Boxer sowie einem Extremläufer.

Enduro-Pilot Oliver Otte aus Eppendorf (1): Der 27-jährige Fahrer vom Zschopauer KTM-Team brachte in seinem Einstiegsjahr beim Deutschen Endurocup das Kunststück fertig, in allen drei Klassen den Siegerpokal zu holen. Otte gewann die wichtigste Wertung für die Geländefahrer, das Championat, zudem den Sieg in der Klasse E3B und den Titel mit dem Team des ADAC Sachsen - besser hätte es nicht laufen können.

Kartpilot Stephan Schönlebe vom MC Bergstadt Freiberg (2): Der 21-Jährige kam beim Finale des Ostdeutschen Kartcups auf Platz 6, beim Finale der ADAC-Kart-Masters fuhr er auf Platz 5 unter 37Startern der Klasse KZ2. Anschließend holte sich der angehende Polizist in Lohsa auch den Sachsenmeistertitel.

Endurofahrer Felix Martin vom KTM-Team Feist aus Rochlitz: Der 21-Jährige feierte im Oktober seinen vierten Sieg in Folge bei "Rund um Zschopau". Auf seiner 300er KTM gewann mit 1:20 Minuten Vorsprung. Mit dem DM-Lauf beendete der Student (Agrarwirtschaft) aber zugleich seine Endurokarriere wegen beruflicher und zeitlicher Gründe.

Boxer Manuel Jorde vom SV Germania Mittweida (4): Bei der Sachsenmeisterschaft stand der 18-Jährige im Finale und bezwang David Echholz von der SG Neuwelt nach Punkten. Jorde trainiert inzwischen größtenteils am sächsischen Leistungsstützpunkt in Chemnitz. Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften schaffte er es bis ins Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 75 kg.

Extremläufer Thomas Schröder vom TSV Falkenau: Der 36-jährige startete im Oktober bei der "Tour de Tirol", bei der er binnen drei Tagen 75 Kilometer und 3500 Höhenmeter zurücklegte. In seiner Altersklasse wurde er Siebter, mit einer Gesamtzeit von 7:20 Stunden stand am Ende Gesamtplatz 26 von 270 Männern zu Buche. Zudem konnte der Diplom-Ingenieur für Gebäudetechnik beim 5. Laufcup der Sparkassenstiftung für Jugend und Sport wiederum die Wertung der Kategorie 16 bis 39 Jahre für sich entscheiden.

