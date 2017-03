Starke Gäste stoppen Aufsteiger

Der Oederaner SC hat in der Fußball-Mittelsachsenliga den Höhenflug des TSV Falkenau gestoppt. Doch eigentlich hätte das Spiel gar nicht angepfiffen werden dürfen.

Von Knut Berger

erschienen am 27.03.2017



Falkenau. Die Aussagekraft von Statistiken in der Fußball-Mittelsachsenliga ist begrenzt. Der TSV Falkenau hatte in diesem Jahr gegen hochkarätige Konkurrenz gewonnen, der Oederaner SC kassierte hingegen zwei klare 0:4-Niederlagen. Also sprach im Derby zwischen Falkenau und Oederan alles für die Platzherren. Doch nach 90 Minuten konnten nur die Gäste jubeln. Nach Toren von Franz Lohse (48.) und Roy Böttcher verbuchte die Elf von Trainer Steffen Günther ihren fünften Saisonsieg (10.), der TSV rutschte auf Rang 5 des Klassements ab.

Über den Ausgang des Spiels gab es keine unterschiedlichen Meinungen. "Oederan wollte den Sieg um 50Prozent mehr als wir und hat das über die gesamte Spielzeit auch klar gezeigt", sagte Falkenaus Spielertrainer Rico Thomas. Sein Team sei nicht in die Zweikämpfe gekommen und den Bällen oft nur hinterhergelaufen. Oederans Übungsleiter Steffen Günther lobte die geschlossene Leistung seines Teams. "Wir haben ruhig gespielt und auf unsere Chancen gewartet. Meine Truppe zeigt einen Aufwärtstrend."

Wohltuend unauffällig agierte das Schiedsrichtergespann. Referee Mike Auge hatte mit seinen Assistenten alles stets im Blick. Auf dem Falkenauer Sportplatz entwickelte sich dabei zwar kein Langweiler, packende Strafraumszenen waren jedoch rar. Vielmehr traktierten beide Mannschaften den Rasen im Mittelfeld. Die Oederaner Kurt Bergelt und Kevin Thiele konnten ihre Möglichkeiten ebenso wenig nutzen wie Rico Thomas, der das Spielgerät auf der anderen Seite kurz vor der Pause über das Gehäuse donnerte. Kurz nach Wiederanpfiff zappelte die Kugel das erste Mal im Netz. "Moritz Reichelt spielte den entscheidenden Pass. Ich hatte sicher auch etwas Glück, da der Falkenauer Torwart nicht früh genug herauskam", schilderte OSC-Torschütze Franz Lohse die Situation zum 1:0 der Gäste.

Zehn Minuten später hätte wieder alles von vorn losgehen können. Doch Frank Klemm traf nur die Latte. Anschließend bemühten sich die Gastgeber, das Resultat zu korrigieren. Doch dem Falkenauer Offensivspiel fehlten die Ideen. So kam die Abwehr der Gäste kaum einmal ins Schwitzen. Vielmehr war es der eingewechselte Roy Böttcher, der den Oederaner Sieg in den Schlusssekunden perfekt machte.

"Wir haben endlich einmal unser Potenzial abgerufen und das Spiel durchweg kontrolliert", sagte OSC-Präsident Matthias Kaden. Allerdings hätte die Partie gar nicht stattfinden dürfen: Die Stadt Flöha hatte den Rasenplatz ursprünglich gesperrt und dies dem TSV Falkenau auch rechtzeitig mitgeteilt.