Starkes Team in der Loipe

Fünf junge Skisportler des Kreises haben des Status als Bundeskader erhalten. Zudem waren Mittelsachsens Langläufer überregional überaus erfolgreich.

Von Steffen Bauer

Sayda/Holzhau. Toralf Richter ist zu Recht stolz: Auf nationaler und internationaler Ebene haben die jungen Skilangläufer aus Mittelsachsen im Winter so erfolgreich abgeschnitten "wie seit vielen Jahren nicht", sagt der Regionaltrainer Ski nordisch. Verdienter Lohn für die jungen Aktiven sind jetzt insgesamt fünf Nominierungen für den Bundeskader 2017/18. Anne Winkler (23) und Julia Richter (19) vom SSV 1863 Sayda sowie Jacob Vogt (19) von der SG Holzhau bekommen den B-Kader-Status und rücken in die Nationalmannschaft des Deutschen Skiverbandes auf. Anna-Maria Dietze (17/Pulsschlag Neuhausen) gehört zum C-Kader und damit zum Junioren-Nationalteam, während Merle Richter (15/SSV Sayda) in den D/C-Kader berufen wurde.

"Fünf Bundeskader aus Mittelsachsen gab es noch nie", freut sich Richter, der die Nachwuchssportler zur Feierstunde des Skiverbandes Sachsen nach Wernesgrün begleitet hatte. Dort wurden auch die Leistungen der jungen Mittelsachsen in der internationalen Loipe nochmals ins rechte Licht gerückt. So hatte sich Anne Winkler zweimal beim Weltcup achtbar geschlagen und sogar Punkte gesammelt, während ihre Saydaer Teamkollegin Julia Richter und der Holzhauer Jacob Vogt beim Continental-Cup glänzten. Beide durften bei dieser unter dem Weltcup angesiedelten Wettkampfserie je einmal aufs oberste Treppchen klettern. Julia Richter ließ zudem mit Platz 3 bei der Junioren-WM in den USA aufhorchen. Dort waren auch Vogt und Anna-Maria Dietze dabei, während Anne Winkler bei der U 23-WM startete. "Dass ein Quartett zu den Weltmeisterschaften fahren durfte, war ein absolutes Highlight", sagt Regionaltrainer Richter.

Auf nationaler Ebene schürften Anna-Maria Dietze, Merle Richter und Marie Herklotz von der SG Holzhau Gold. Die 17-jährige Holzhauerin verpasste die Berufung in den C-Kader des DSV knapp. Zwei junge Biathleten aus Sayda machten ebenfalls auf sich aufmerksam: Lavinia Fischer (AK 14) gewann einmal Bronze beim Deutschen Schülercup, ihr zwölfjähriger Bruder Etienne holte zwei Sachsenmeistertitel. Zudem rückten Raik Baldauf (TSV Gahlenz), der bei der deutschen Rollski-Schülermeisterschaft gewann, und Skispringer Oliver Böhme vom SV Blau-Weiß Dittersbach als Senioren-Weltmeister ins Rampenlicht, während die Kampfrichter des SSV Sayda wurde als bestes Team Ski-Nordisch ausgezeichnet wurden.

Er blicke aber auch mit einem weinenden Auge auf die jüngste Saison, sagt Toralf Richter. "In den jüngeren Altersklassen gibt es leider ein Loch", so der Leiter des Landestützpunktes Mittelsachsen/Osterzgebirge - quantitativ und qualitativ. Drei Winter mit schlechten Trainingsbedingungen aufgrund des fehlenden Schnees lassen sich mit einem "Turbowinter" nicht aufholen. Im Bereich 10 bis 12 Jahre laufe man der sächsischen Spitze hinterher. Zudem konnte erstmals kein Wintersportler aus der Region an eine Sportschule delegiert werden.