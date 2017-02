TSV hat wieder alles in der Hand

In der Tischtennis- Sachsenliga haben sich die Peniger Männer mit zwei knappen Heimsiegen aus dem Tabellenkeller gekämpft.

Penig. Die Peniger Tischtennisspieler zeigten am Wochenende klar auf, dass sie das Kapitel Sachsenliga noch nicht abgeschrieben haben. Gegen den TTC Holzhausen II gewannen die TSV-Herren mit 9:6, einen Tag später gegen den ESV Lok Zwickau mit 9:7 und holten sich somit vier wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Die Peniger katapultierten sich durch die Siege auf Nichtabstiegsplatz 7.

"Wir wussten, dass wir in voller Besetzung in der Liga konkurrenzfähig sind", schätzt Penigs Nummer 3, André Wolf, die Situation des TSV-Sechsers ein. "Auch wenn im Abstiegskampf noch nichts entschieden ist, mit den zwei Erfolgen haben wir jetzt eine tolle Ausgangslage geschaffen und haben alles selbst in der Hand."

Drei Doppelsiege zu Beginn waren gegen die Holzhausener Regionalligareserve der Schlüssel zum Erfolg. Die Randleipziger waren vom furiosen Start der Gastgeber mehr als überrascht und konnten auch dem stark aufspielenden Peniger Spitzenduo mit Tom Gerbig und Philipp Weber vorerst nichts entgegensetzen. André Wolf erhöhte durch einen sehenswerten Viersatzerfolg gegen Thomas Nagel sogar auf 6:0. Den ersten Zähler der Gäste sicherte anschließend Richard Krauthahn gegen Markus Weniger. Im hinteren Paarkreuz spielten die Holzhausener ihre Überlegenheit aus und verkürzten vor der zweiten Einzelrunde auf 6:3 aus Peniger Sicht.

Erneut konnte aber das bereits erfolgreiche Trio aus Gerbig, Weber und Wolf punkten und beendete frühzeitig das Ringen um den Gesamterfolg. Die restlichen drei Partien waren dann nur noch Ergebniskosmetik, die die Gäste aber deutlich besser beherrschten und alle drei Matches für sich entschieden.

Einen ganz anderen Spielverlauf nahm das Duell gegen Zwickau. Hier dominierten die Gäste die Auftaktdoppel und Penig geriet durch nur einen Sieg von Gerbig/Weber mit 1:2 ins Hintertreffen. Im Einzel war gegen die Besten im Peniger Trikot ebenfalls kein Kraut gewachsen, Gerbig bezwang Thomas David in vier Sätzen und Weber reichten sogar drei Durchgänge gegen Zwickaus Nummer 1, René Köckeritz. Genauso schnell unterlag Weniger in der Mitte aber Offensivspieler Pierre Grobitzsch. Ähnlich sah es in der Partie von Wolf gegen Eric Winkler aus, in der der Peniger rasch mit 0:2 Sätzen hinten lag. Dank taktischer Umstellung gelang dennoch der Ausgleich und es ging in den Entscheidungssatz. Hier packte der teamälteste Peniger noch einmal alle Reserven aus, holte einen 4:9-Rückstand auf, wehrte drei Matchbälle ab und belohnte die Leistung schließlich doch noch mit einem Sieg. Auch Kapitän Martin Scior zeigte sich nun von der kämpferischen Seite und holte seinen ersten Einzelerfolg seit vier Pflichtspielen ohne Punktgewinn. Als Michel Held gegen Marco Richter im fünften Durchgang 10:12 unterlag, stand es insgesamt 5:4 für Penig.

Gerbig und Weber perfektionierten ihre Spieltagbilanz und punkteten beide ungefährdet. In der Mitte gab es für Weniger und Wolf nichts zu holen. Zum Glück hatte aber Penigs Teamchef einen recht guten Tag erwischt und sicherte mit seinem zweiten Tageserfolg gegen Richter den achten Punkt für die Hausherren. Im Entscheidungsdoppel agierten Gerbig und Weber mutiger als das Zwickauer Erfolgsduo David/Grobitzsch und wurden mit einem 3:0-Sieg belohnt. (awof)