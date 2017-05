"Täve" beglückwünscht Jubilar

Beim 45. Rennsteiglauf in Thüringen hat es jede Menge Rekorde gegeben. Auch ein Läufer des SSV 91 Brand-Erbisdorf hatte allen Grund zum Feiern.

Von Steffen Bauer

erschienen am 24.05.2017



Großhartmannsdorf/Freiberg/ Flöha. Der 45. Rennsteiglauf wird bei Klaus Eberlein einen besonderen Platz einnehmen. Weniger, weil der Kultlauf in Thüringen 2017 seine Jubiläumsauflage erlebte und mit fast 16.000 Läufern ein Riesenfeld anzog. Auch dass der Großhartmannsdorfer, der seit 40 Jahren die Laufschuhe schnürt, zum 30. Mal bei der legendären Veranstaltung am Start war, will er selbst nicht so hoch hängen. Aber eine Geschichte wird immer in Erinnerung bleiben: "Ich habe mit Täve Schur an einem Tisch gesessen und fast eine halbe Stunde mit ihm gesprochen", sagt Klaus Eberlein strahlend.

Gustav-Adolf "Täve" Schur, das Radsport-Idol nicht nur in der ehemaligen DDR, hatte beim diesjährigen Rennsteiglauf den Marathon gestartet und war Ehrengast im großen Festzelt, wo die Jubiläumsläufer geehrt wurden, erzählt Eberlein. "Eine wunderbare Sache. Täve ist eine Legende. Ich habe ihn bei der Rad-WM 1960 auf dem Sachsenring gesehen, als er hinter Bernhard Eckstein Zweiter wurde", erinnert sich der 75-Jährige. Beide plauderten über die Karriere des früheren Friedensfahrtsiegers und Olympia-Medaillengewinners, der sich aber auch für die Laufbahn des Sportlers aus Großhartmannsdorf interessierte.

Die dauert immerhin auch schon 60 Jahre. Nachdem Eberlein 20 Jahre Radball gespielt hat, wechselte er in den Ausdauerbereich. Auch auf Skiern war der Diplom-Ingenieur für Eisenhüttenkunde erfolgreich unterwegs. Ganz vorn stehe hier die Teilnahme am Wasalauf in Schweden, erzählt Eberlein.

An seinen ersten Rennsteiglauf kann sich der Läufer des SSV 91 Brand-Erbisdorf ebenfalls noch genau erinnern. "Das war 1979. Ich bin den Marathon gelaufen und hatte furchtbare Krämpfe", so Eberlein. Er hielt aber durch, auch wenn die Zeit von 5:40 Stunden natürlich ganz, ganz schlecht gewesen sei, schmunzelt er. Insgesamt zehnmal absolvierte er die mehr als 42 Kilometer von Neuhaus nach Schmiedefeld und steigerte sich auf 3:50 Stunden. Den Halbmarathon mit Startort Oberhof meisterte Eberlein in diesem Jahr zum 20. Mal. Nach 2:24:02 Stunden stand am Ende Platz 16 in der AK M 75 für den Läufer des SSV Brand-Erbisdorf zu Buche.

Die Distanz über 21,1 Kilometer habe sich zu einem Renner entwickelt, staunt Eberlein. 7000 Starter waren es in diesem Jahr. Ansonsten genießt der Senior, der einmal pro Woche trainiert und zehn bis zwölf Wettkämpfe im Jahr bestreitet, vor allem die Atmosphäre am Rennsteig. Die Läuferschar sei wie eine große Familie, schwärmt Eberlein.

Er betont aber auch, dass es einige Läufer aus der Region gibt, die noch mehr Starts als er zu Buche stehen haben. So war Jörg Hüsken aus Freiberg zum 36. Mal dabei und kam beim Halbmarathon nach 2:44 h auf Platz 571 der AK 50. Ronja Thümmler meisterte erstmals den Supermarathon über 73,5 Kilometer von Eisenach nach Schmiedefeld. Die junge Leichtathletin vom Freiberger PSV benötigte für diese Mammutdistanz 9:40:07 Stunden und gewann die Wertung der weiblichen Jugend U 20. Aus Flöha taucht in diesem Jahr nur eine junge Dame in den Ergebnislisten auf: Rebecca Tänzer vom TC Flöha-Plaue kam beim Halbmarathon nach 2:27:09 Stunden ins Ziel und wurde 19. (U 20). Mit Lutz Zimmermann lief ein weiterer Brand-Erbisdorfer in 1:54:29 Stunden auf Platz 112 in der M 55.

Die 30. Teilnahme am Rennsteiglauf sei Höhepunkt seiner Laufbahn und auch die letzte, sagt Klaus Eberlein. Ganz ohne geht es aber auch künftig nicht. Er gehe nächstes Jahr aber nur die Wandertour über 17 Kilometer an. "Da kann man viel mehr die wunderschöne Natur genießen."

www.rennsteiglauf.de/wettkampf/ergebnisse