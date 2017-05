53-jähriger Edelschlitten ist immer noch ein Hingucker

Seit 1991 ist Oldtimer-Liebhaber und Elvis-Presley-Fan Rainer Hähnel aus Oelsnitz stolzer Besitzer eines Opel A-Rekord Baujahr 1964 in der Luxusausführung. Um den Schlitten rankt sich manche Geschichte.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 26.05.2017



Oelsnitz. "Ach ja!" - so wird es Älteren durch den Kopf schießen, wenn sie sich an den letzten Apriltag des Jahres 1964 erinnern und Augenzeuge waren: Am Bahnhof in Oelsnitz herrschte damals Hochbetrieb und großes Staunen, als ein Opel A-Rekord in Luxusausführung entladen wurde. Eine Sensation, denn schließlich war er eines der ersten Westautos, die im damaligen Bezirk Karl-Marx-Stadt registriert wurden und sich gegen Wartburg und Trabi ausnahm wie ein Paradiesvogel.

Stolzer und glücklicher Besitzer war Alfred Stöß, allseits bekannter Schnapsfabrikant aus Oelsnitz. Er hatte das Fahrzeug von Verwandten in Oberkotzau fabrikneu geerbt. Und mit ihm ein Problem: Woher Super-Kraftstoff mit hoher Oktanzahl bekommen, den der Opel braucht? Es blieb Alfred Stöß also nichts anderes übrig, als für jede Tankfüllung zum Hermsdorfer Kreuz - gelegen an der Ost-West-Transitstrecke - zu fahren, weil sich dort die einzigen geeigneten Zapfsäulen weit und breit befanden. Für die regelmäßigen Durchsichten musste er bis nach Dresden in die Werkstatt von Louis Glück, der sich mit solchen Fahrzeugen auskannte.

Auch Rainer Hähnel stand bei den Schaulustigen und Staunenden, als der Opel damals auf dem Bahnhof Oelsnitz ankam. "Ein tolles Fahrzeug, da konnte man schon große Augen kriegen. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass der Opel einmal bei mir in der Garage steht", erzählt er. Steht er aber, seit 1991. Rainer Hähnel erwarb den Opel von seinem Bekannten Alfred Stöß. Das Auto ist seitdem sein größter Stolz, wird gehegt, gepflegt und behütet wie einen Augapfel. Schließlich ist dieser in limitierter Stückzahl hergestellte Oldtimer ein Schmuckstück: 1,7-Liter-Motor, vier Zylinder, 67 PS, in der Spitze 142 Kilometer pro Stunde, "die ich aber nicht fahre, weil ich ihn noch eine Weile haben will. Mir reichen auch 80 bis 90". Dazu eine elegante, schnittige Silhouette, das Royal Blau eine wahrhaft königliche Farbe.

Wenn Rainer Hähnel die Tür mit einem kurzen sanften Klack schließt und den Motor startet, klingt das wie das Summen einer Biene und ist Musik in den Ohren des 71-Jährigen: "Es ist noch alles im Originalzustand und das Auto top in Schuss. Na gut, die Sitzbezüge waren bisschen durchgesessen, und ich musste sie erneuern lassen. Aber die Oelsnitzer Sattlerei Spranger hat hervorragende Arbeit geleistet. Vor kurzem war der Zündverteiler ausgeschlagen, er wurde von einer Firma bei Aachen regeneriert. Mein Opel hat mich jedenfalls auf der Strecke noch nie im Stich gelassen." Die Aufschrift "Opel der Zuverlässige" neben einem Elvis-Schild - Rainer Hähnel ist ein großer Fan des Kings of Rock'n'Roll - ist in diesem Fall weder Floskel noch übertriebener Werbespruch.

Natürlich holt Rainer Hähnel seine Automobil-Rarität nicht jeden Tag aus der Garage. Wenn in der Region ein Oldtimer-Korso stattfindet, reiht er sich aber fast immer mit ein, hat schon viele Preise gewonnen und vordere Plätze belegt, auch in der Tschechischen Republik, in Bayern und Thüringen. "1992 und 2003 habe ich an der 2000-Kilometer-Tour durch Deutschland teilgenommen. Einer der größten Momente war für mich, als ich 1992 mit meinem Opel durch das Brandenburger Tor in Berlin gefahren bin. Damals war es noch für den Verkehr freigegeben", erinnert er sich.

Auch Begegnungen bei Prominenten-Rallyes bleiben Rainer Hähnel in guter Erinnerung. Max Schautzer oder Jean Pütz beispielsweise saßen bei ihm schon auf dem Beifahrersitz. Besonders stolz ist der Oelsnitzer darauf, dass er immer alles per Achse fuhr. Das bedeutet: Nie transportierte er seinen Opel Rekord auf einem Wagen zu einem Startort oder wieder zurück, sondern fuhr sogar bis hinauf nach Travemünde höchstselbst mit dem Auto. "Das hat sonst keiner vom Vogtländischen Oldtimerclub gemacht. Ich habe 45Jahre viel für ihn getan, ihn überall vertreten. Das wurde nicht gewürdigt, finde ich. Nach 45 Jahren habe ich deshalb im Dezember die Mitgliedschaft gekündigt." Ein Wermutstropfen.