Aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst

Nach acht Jahren Pause werden in Oelsnitz wieder Läufe zur Ostdeutschen Trialmeisterschaft ausgefahren. Am 9. und 10. September sollen im Industriegebiet Johannisberg die Motoren röhren.

Von Thomas Gräf

erschienen am 13.05.2017



Oelsnitz. Jahrzehntelang waren die Stadt Oelsnitz und ihre Umgebung eine Hochburg des Motorrad-Trialsports, zuletzt lag sie in der Beziehung allerdings im Dornröschenschlaf. Zwar existiert der in der Nachwendezeit als Sammelbecken für die Motorsportler gegründete Verein Vogtländischer Motorsport noch auf dem Papier, Veranstaltungen richtet er aber nicht mehr aus.

Dass in Oelsnitz erstmals seit 2009 wieder Trial-Motorräder rollen, ist dem Motorsport-Enthusiasten Marcel Ranacher zu verdanken. Oder besser gesagt dessen Sohn. Der 17-jährige Benjamin Ranacher fährt seit acht Jahren in der Ostdeutschen Trialmeisterschaft mit. Bei den ersten beiden Läufen des Jahres in Flöha und am vorletzten Sonntag in Riesa gelangen ihm ein fünfter und ein dritter Platz. Der Oelsnitzer, einer von einer Handvoll verbliebenen vogtländischen Startern, fährt in der Klasse 4, in der er heute in Potsdam zum dritten Lauf des Jahres an den Start geht.

Nach dem Aus für die heimat- lichen Trainingsstrecke in Schönbrunn hatte Ranacher junior - sein Vater war in den neunziger Jahren ein vorzüglicher Motorrad-Rennfahrer - mehrere Jahre beim MSC Thalheim geübt, für den er aktuell auch startet. Doch nun können sich Vater und Sohn den weiten Weg ins Erzgebirge sparen. Marcel Ranacher, der seit kurzem im Oelsnitzer Industriegebiet eine Zweiradwerkstatt betreibt, errichtet gerade mit Hilfe einiger Mitstreiter auf seinem neu erworbenen Firmengelände eine eigene Trial-Strecke.

In der werden auch Teile verbaut, die noch aus der alten Heimstatt der Sportler, dem Gelände an der Flussspatgrube Schönbrunn, herangeschafft wurden. Dorthin hatten die alljährlichen Ostertrial-Läufe des Vereins Vogtländischer Motorsport hunderte Zuschauer gelockt. Sogar eine Deutsche Nachwuchsmeisterschaft hatten die Vogtländer dort ausgerichtet.

Offizieller Gastgeber des Wettkampfes in Oelsnitz ist der MSC Oberlausitzer Dreiländereck, der auf seinem heimischen Gelände aufgrund verschiedener Auflagen aktuell keine Meisterschaftsläufe ausrichten kann und seinen eigent- lichen Heimwettkampf deshalb im Vogtland austrägt.

"Dass nun wieder eine Trialsportveranstaltung in Oelsnitz stattfindet, ist eigentlich ein riesengroßer Zufall", sagt Marcel Ranacher. "Eigentlich war nur gedacht, die Bauteile der ehemaligen Schönbrunner Strecke bei mir einzulagern. Aber dann haben wir uns gedacht: Wenn wir sie schon hierher schaffen, warum daraus nicht gleich eine Trainingsstrecke bauen?" Gesagt, getan. Und aus dieser werden nun durch viele helfende Hände sogar wettkampftaugliche Trial-Sektionen.

Positiv überrascht zeigt sich Ranacher von der Stadt Oelsnitz, die schnell und unbürokratisch sämt- liche Genehmigungen erteilt hätte. Auch die Auflagen seien erfüllbar. "Darüber freue ich mich genauso wie über die Unterstützung durch einige hier ansässige Firmen, die kostenlos mit ihrer Technik beim Aufbau der Sektionen helfen. Wir sind derzeit jeden Samstag mit fünf, sechs Leuten am Werkeln."

Die Zeit drängt. Anfang September sollen 50 bis 60 Fahrer aus den neuen Bundesländern ihr Können auf dem Trial-Motorrad zeigen. "Die Stadtwerke stellen ihr Gelände für das Fahrerlager zur Verfügung, der Vogtländische Knollenring übernimmt die Bewirtung. Zudem gibt es auf dem Gelände ein Motorradtreffen für alte BMW-Maschinen aus der Vorkriegszeit", verrät Ranacher. Er hofft, dass diese Aktivitäten dem Trialsport im Vogtland neuen Auftrieb geben werden.

Service

Motorrad-Trial ist eine Art Artistik mit dem Motorrad. Die Piloten müssen mit ihren Maschinen einen Hindernisparcours durchfahren, ohne den Fuß auf den Boden zu setzen. Die Strecke führt durch unwegsames Gelände mit Steinen, Schlamm oder künstlichen Hindernissen. Die Fahrer dürfen vor dem Start des Wettkampfes die Strecke zu Fuß ablaufen und suchen sich dabei die beste Fahrspur. Wenn ein Fuß den Boden berührt sowie bei Stürzen, beim Rückwärtsrollen der Maschine und beim Abwürgen des Motors erhält der Fahrer Strafpunkte.