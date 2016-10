Budenzauber beginnt am 10. Dezember

Für die vogtländischen Fußballer ist die Hallensaison momentan noch weit weg. In neun Wochen werden die ersten Vorrundenspiele der Turnierserie um den Pokal der "Freie Presse" ausgetragen. Diese Woche wurden die Gruppen ausgelost.

Von Peter Janka

erschienen am 07.10.2016



Plauen. "Freie Presse" und Hallenfußball - diese Ehe hält nun schon ein Vierteljahrhundert. Und selbst wenn es die Hallenkreismeisterschaft in der herkömmlichen Form nicht mehr geben darf, weil DFB und Landesverband dafür jetzt den Futsal vorschreiben, ist von Scheidung nicht die Rede. Wie im Vorjahr gibt es in Zusammenarbeit mit dem Vogtländischen Fußball-Verband ein Hallenturnier um den Pokal der "Freien Presse".

Am Dienstagabend wurden in den Räumen der Lokalredaktion Plauen die sieben Vorrundengruppen ausgelost. Glücksfee spielte in bewährter Weise "Freie Presse"-Geschäftsstellenleiterin Silvia Fischer. "Wir sind der 'Freien Presse' sehr dankbar, dass wir die Zusammenarbeit in dieser Form fortsetzen können", betonte Andreas Wehner, Präsident des Vogtländischen Fußball-Verbandes, bei dieser Gelegenheit. Immerhin 42 der 75 Vereine des Kreisverbandes haben für die Pokalrunde gemeldet. Zum Vergleich: Elf Vereine spielen im Januar bei der Hallenkreismeisterschaft im Futsal mit, davon mit Rodewisch, Syrau und Weischlitz drei, die sich auch am "Freie Presse"-Pokalturnier beteiligen.

Am 10. Dezember beginnt die Suche des Nachfolgers der SG Neustadt, die vergangene Saison das Endspiel gegen den 1. FC Rodewisch 1:0 gewann. Die Neustädter müssen gleich in der ersten Vorrunde ran, in der sie ausnahmslos auf Konkurrenz aus dem Raum Plauen treffen. Besonders heiß her wird es vermutlich am Tag vor Heiligabend in der Vorrunde 5 zugehen, wenn mit dem Reichenbacher FC und der SG Rotschau zwei Lokalrivalen aufeinander treffen, die beide zu den heißen Anwärtern auf den Turniersieg gehören und die beide auf einen stimmungsvollen Anhang zählen können. Die Turniere werden in den beiden großen Plauener Sporthallen ausgetragen, mit einer Ausnahme: Die zweite Vorrunde am 11.Dezember geht in der Rodewischer Göltzschtalhalle über die Bühne. Die Endrunde steigt am Samstag, 21. Januar, in der Sporthalle an der Plauener Wieprechtstraße.

Sehr viel eher, bereits am 5. November, beginnt die Hallensaison für den Nachwuchs. Die vogtländischen Fußballerinnen müssen sich dagegen noch etwas länger gedulden. Am 29. Januar und 5. Februar tragen sie ihre Vorrundenturniere um die Hallenmeisterschaft aus, am 26. Februar ist die Endrunde geplant. Und es wird auch wieder Turniere für die Oldies geben: Die über 35-Jährigen spielen zwei Vorrunden und eine Endrunde, die über 45-Jährigen eine Endrunde.