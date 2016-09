Cheermania startet furios in die 15. Saison

Mit einer vereinsinternen Meisterschaft, der Wahl zum Cheerleader des Jahres und einer Party im Waldpark Grünheide hat der Auerbacher Verein einen stimmungsvollen Auftakt hingelegt. Ab sofort wird fleißig für die Meisterschaften trainiert.

Von Monty Gräßler (Text) und Frank Klinder (Fotos)

erschienen am 07.09.2016



Auerbach. Bei der Saisonauftaktparty des Auerbacher Cheerleadingvereins Cheermania jagte am Samstag im Waldpark Grünheide ein Höhepunkt den nächsten. Ein ganz besonderer Abend wurde es für Lara Liebold. Die Elfjährige, die seit mehreren Jahren fester Bestandteil der erfolgreichen Teufelinos ist, gewann souverän die Wahl zum Cheerleader des Jahres. Sie konnte mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen. Die Plätze 2 und 3 gingen an Michelle Tischler von den Devils Dynamite und Lucy Strobelt von den Black Maniacs.

Stimmungsvoll war es zuvor bereits bei der Siegerehrung des zweiten CMA-Cups zugegangen. An dem vereinsinternen Wettkampf hatten sich am Nachmittag 120 Aktive in knapp 25 kleinen Teams beteiligt und dabei das Publikum in der gut gefüllten Sporthalle der Seminar-Oberschule Auerbach begeistert. "Wir haben den CMA-Cup im vorigen Jahr ins Leben gerufen, um auch unseren Breitensportteams die Gelegenheit zu geben, sich in Meisterschaftsatmosphäre zu präsentieren. Das hat sich bewährt und war auch diesmal wieder eine schöne Sache", sagt die Cheermania-Cheftrainerin Anne Tiepner. Viel Applaus gab es dabei vor allem für die Jüngsten, die drei- bis fünfjährigen Wild Linos.

Emotional wurde es bei der Saisonauftaktfeier im Waldpark aber auch bei der ersten öffentlichen Aufführung eines in den vergangenen Tagen entstandenen Image-Videos sowie beim fotografischen Rückblick auf die Vorsaison. Die Cheermania-Formationen hatten in der zurückliegenden Saison je einmal Gold und Silber sowie dreimal Bronze bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen. Gekrönt wurde das Ganze vom dritten Platz der Devilma- niacs bei der EM Ende Juni in Wien. Nicht zu vergessen sind allerdings auch die fünf Titel bei der Regionalmeisterschaft und sechs erste Plätze bei den Landesmeisterschaften.

Derweil hat für die Trainer-Riege um Anne Tiepner die Vorbereitung für die neue Saison bereits begonnen. In dieser Woche werden die fünf Leistungsteams zusammengestellt, die zielgerichtet an den neuen Programmen für die Regionalmeisterschaften im März 2017 arbeiten. Ein erster Höhepunkt steht dabei in anderthalb Wochen an, wenn die Auerbacher in der Halle der Seminarschule Ausrichter eines Trainingscamps sind. "Wir freuen uns auf zwei amerikanische Trainer und werden das Wochenende auch fürs Teambuilding nutzen", schaut Anne Tiepner voraus. Erwartet werden zu dem Trainingslager auch Teams aus Passau, Werdau, Zwickau und Riesa. "Es kann nie schaden, über den eigenen Tellerrand zu schauen", erklärt die Auerbacher Cheftrainerin.

Mit den Aktivitäten zum Saisonstart haben die Verantwortlichen des Auerbacher Vereins auf die frühen Sommerferien reagiert. Bislang war die Party inklusive der Wahl zum Cheerleader des Jahres stets als Saisonausklang über die Bühne gegangen. Dafür war im Sommer nach der Europameisterschafts-Teilnahme aber gar keine Zeit mehr.

Gänzlich geruht hat der Sportbetrieb bei den Auerbacher Cheerleadern in den Sommerferien aber ohnehin nicht. Zum einen nutzten viele ambitionierte Sportler die Turn-Kurse mit externen Trainern, um sich auf diesem Gebiet zu verbessern. Zum anderen wurden der Juli und August genutzt, um Schnuppertraining anzubieten.